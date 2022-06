Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj: Säästöpankkikeskus uudistaa johtamisjärjestelmänsä

English Finnish

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj

Pörssitiedote

28.6.2022 klo 15.00

Säästöpankkikeskus uudistaa johtamisjärjestelmänsä. Uudistuksen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi se, että Säästöpankkiryhmä pystyy parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan asiakkaita myös kasvavassa kilpailussa. Osana uudistusta toimitusjohtaja Tomi Närhinen jättää yhteisymmärryksessä tehtävänsä Säästöpankkiliitossa. Johtamisjärjestelmän uudistusta ryhtyy luotsaamaan vt. toimitusjohtajaksi nimitetty Karri Alameri, joka aloitti tehtävässä ma 27.6.2022. Alamerillä on pitkä kokemus muutosten läpiviennistä ja johtamisesta.

Säästöpankeilla on erinomaiset menestymisen edellytykset, sillä Säästöpankkiryhmä on pankkien yhteenliittymänä vahva ja vakavarainen, yli 200-vuotias instituutio, ryhmään kuuluvat Säästöpankit ovat sitoutuneet yhteiseen työhön, ja tapamme kohdata asiakas kanavasta riippumatta on ensiluokkaista, sanoo Säästöpankkiliiton hallituksen puheenjohtaja Pirkko Ahonen.

Lisätiedot:

Pirkko Ahonen, hallituksen puheenjohtaja, Säästöpankkiliitto

050 407 0334

pirkko.ahonen@saastopankki.fi

