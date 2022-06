English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 28.6.2022 KLO 15.00

Huhtamäki toivottaa tervetulleeksi uudet tieteelliset todisteet uudelleenkäytettävien pakkausten ympäristövaikutuksista noutoruokapalveluissa

Huhtamäki toivottaa tervetulleeksi uuden raportin, joka tarkastelee 26 aiemmin julkaistua tutkimusta, joissa verrataan noutoruokailussa käytettävien kertakäyttöisten pakkausten ja uudelleenkäytettävien astioiden ympäristövaikutuksia.

Ramboll, johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyritys, teki aiemmin julkaistuista tieteellisistä tutkimuksista meta-analyysin, joka osoittaa uudelleenkäytettävien astioiden aiheuttavan ylimääräisiä ympäristörasitteita, kun niitä käytetään noutoruokailussa. Tästä johtuen uudelleenkäytettävät pakkaukset ovat huomattavasti paperipohjaisia kertakäyttöastioita vähemmän kestäviä. Syynä tähän ovat astioiden puhdistukseen tarvittava energia ja vesi, takaisinottokuljetusten ilmastovaikutukset ja noutoruokajärjestelmille ominainen astioiden rikkoutumistaajuus.

Rambollin European Paper Packaging Alliancelle (EPPA) aiemmin tekemät elinkaariarvioinnit osoittivat, että uudelleenkäytettävien astioiden hiilijalanjälki oli 2,8 kertaa suurempi ja ne kuluttivat 3,4 kertaa enemmän makeaa vettä kuin paperipohjaiset pakkaukset, kun astioita käytettiin pikaruokaravintoloissa syötäessä.

"Rambollin uusi tutkimus lisää näyttöä siitä, että uudelleenkäytettävät astiat eivät ole kestävä ratkaisu ruokapalveluteollisuudelle, jolle ominaista on toimijoiden suuri määrä ja näiden tarjonnan monipuolisuus. Ottaen huomioon yhteiskuntiemme kohtaamat ympäristöhaasteet, poliittisten päättäjien on oltava erityisen tietoisia pakkausten energia- ja ilmastovaikutuksista. Uusiutuvista, vastuullisesti hankittuista raaka-aineista valmistettujen paperipohjaisten pakkausten rooli ja hyödyt elintarvikejärjestelmissä on myös huomioitava", sanoo Thomasine Kamerling, Huhtamäen vastuullisuus- ja viestintäjohtaja.

Lisätietoja:

Arto Gröndahl, mediasuhteet, puh. +358 10 686 7107, media@huhtamaki.com

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Toimituksille

Meta-analyysi on saatavilla European Paper Packaging Alliancen verkkosivuilta: eppa-eu.org

