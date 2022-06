English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 28. KESÄKUUTA 2022 KLO 15.30

Cargotec lahjoittaa 80 000 euroa Tampereen yliopistolle



Cargotecin hallitus on päättänyt, että yhtiö lahjoittaa Tampereen yliopistolle 80 000 euroa. Lahjoituksella Cargotec haluaa tukea erityisesti yliopiston tekniikan koulutusalaa, joka voi hyödyttää suuresti teollisen osaamisen ja asiantuntemuksen kehittymistä maailmanlaajuisesti ja Suomessa.



"Tampereella on keskeinen paikka Cargotecin tarinassa läpi vuosien, ja yhteistyömme alueen oppilaitosten kanssa on ollut hedelmällistä ja menestyksellistä. Toivomme lahjoituksemme voivan entisestään vahvistaa Tampereen yliopiston hyvää työtä huippuluokan koulutuksen tarjoamisen saralla”, sanoo Cargotecin viestintäjohtaja Carina Geber-Teir.

”Cargotec on pitkäaikainen kumppanimme tekniikan alojen kehittämisessä. Tämä lahjoitus osoittaa Cargotecin sitoutumista tamperelaiseen koulutukseen. Tampereen yliopisto on merkittävä diplomi-insinöörien kouluttaja, ja on sitoutunut olemaan sitä myös jatkossa”, sanoo Tampereen yliopiston provosti Jarmo Takala.



Lisätietoja:

Martti Henttunen, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, martti.henttunen(a)cargotec.com, puh. 040 570 1878



