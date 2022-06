L’enquête sur Close the Books Survey 2022 ( Clôturer les comptes ) de Sage révèle des stratégies clé pour les organisations, afin d’obtenir une clôture financière plus rapide, et tirer parti d’une plus importante valeur opérationnelle

English French

TORONTO, 28 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage, un chef de file des technologies comptables, financières, RH et paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), fait part aujourd'hui des résultats de son enquête Close the Books. Basée sur un sondage de plus de 1 400 professionnels de la finance et de la comptabilité parmi plus de 60 secteurs d’activité, les résultats révèlent que 93% des répondants subissent des pressions pour clore plus rapidement leurs comptes. Plus de 60% des répondants affirment qu’en accélérant le processus de clôture, cela leur laisserait plus de temps pour analyser les données, afin de découvrir des informations financières pertinentes ou des tendances.



À cet effet, les événements mondiaux sans précédent de ces dernières années ont créé un environnement commercial en évolution rapide. Par conséquent, ces développements ont également favorisé des occasions uniques d'innovation. Les équipes financières cherchent de nouvelles manières d’être plus agiles, afin de surveiller ces changements constants et d’assurer un succès continu de leurs entreprises. Les processus manuels de clôture financière, qui sont souvent la norme pour des logiciels comptables sur place, peuvent produire un impact négatif sur l'agilité de plusieurs façons, entre autres, un investissement de temps considérable et un accès ralenti aux informations financières et opérationnelles en temps réel qui sont nécessaires pour prendre des décisions d’affaires stratégiques.

Les informations recueillies à partir des données dans les résultats de l'enquête ont décelé trois stratégies clé pour les organisations, en vue d’effectuer une clôture plus rapide :

Automatiser les processus comptables clé pour gagner du temps et diminuer le stress. 60% des répondants sont « totalement ou fortement d'accord » à l’effet que l’automatisation fait gagner du temps à la fin du mois. L’automatisation élimine les processus manuels et chronophages et contribue à se débarrasser des feuilles de calcul sujettes aux erreurs. Les principaux processus que les entreprises interrogées choisissent d'automatiser comportent la recherche proactive des anomalies ou des erreurs, des rapprochements bancaires quotidiens et des flux bancaires ou de cartes de crédit. De plus, elles ont classé les modèles comme étant les meilleurs gains de temps pour les écritures de journal, de même que les tableaux de bord et les rapports intégrés.



Outre, les grandes entreprises ont déclaré avoir des processus automatisés 40 % de plus que les petites entreprises. Cette automatisation leur permet de fermer leurs comptes 15% plus vite que les petites organisations, même si les grandes organisations ont souvent besoin de gérer des problèmes comptables compliqués, tels que des opérations intersociétés et des conversions en monnaie étrangère. En moyenne, les équipes financières des grandes entreprises signalent qu’elles ont 22 % de temps en plus pour analyser les données.



Tirer parti de la fonctionnalité de l’intelligence artificielle (IA) qui est conçue à cet effet et intégrée au logiciel comptable de votre organisation. L’IA permet aux organisations de vérifier l'exactitude d’importants volumes de données en quelques minutes, et d’exploiter ces données pour fournir des informations précieuses. Et ainsi vous fermerez vos comptes plus rapidement et de manière plus exacte. Alors que l’IA est encore en cours de se généraliser, selon l’enquête, 21% des grandes entreprises utilisent déjà l’IA et constatent ses avantages.



Investir dans une clôture de comptes plus rapide en se dotant d’une nouvelle technologie, un personnel supplémentaire ou affecter des ressources pour évaluer et améliorer les processus de clôture mensuels. Pour réaliser plus efficacement et plus rapidement une clôture des comptes, tout comme tout processus ou une série de processus qui doit être rationalisé, les entreprises devraient investir dans un ou tous ces domaines. 40% des répondants ont déclaré avoir adopté une nouvelle technologie cette année pour contribuer au processus de clôture des comptes, soit presque deux fois le double du nombre enregistré l’an dernier.



« Pour les fournisseurs de logiciels comptables, il est important d’aider les entreprises à simplifier leurs processus, et d’éliminer les obstacles pour favoriser leur succès, » a affirmé Aziz Benmalek, Président, Sage Amérique du Nord. « Sage continue d’intégrer une fonctionnalité avancée, telle que l’IA et l’apprentissage automatique, dans nos solutions pour accélérer l’automatisation, renforcer l’efficacité, et désigner des équipes financières à consacrer plus de temps à s’adapter au changement. Moins les entreprises passent de temps à fermer les comptes, plus elles disposent de temps pour analyser les résultats, et prendre des décisions stratégiques pour stimuler la croissance ».

Migration continue vers le nuage

L’expansion du modèle de travail à domicile et de la tendance continue de la transformation numérique est à l'origine d'un grand virage vers la comptabilité infonuagique. Cette année seulement, 87% des entreprises ont déclaré avoir une solution axée sur le nuage ou hybride. Ce pourcentage représente une augmentation de 50 % par rapport à l'enquête de l'année dernière. Les entreprises qui utilisent une solution hybride ou sur site, la moitié d’entre elles prévoient passer à une solution entièrement basée sur le nuage d’ici les deux prochaines années.

Les résultats de l’enquête ont révélé qu’un nombre élevé d’organisations de toutes tailles optent pour un logiciel comptable infonuagique, car il offre de nombreux avantages par rapport aux feuilles de calcul et aux systèmes comptables en place. Ce virage vers ce logiciel a permis à davantage d'entreprises d'automatiser les processus clé, une intégration en continu à d’autres systèmes internes importants, un accès ponctuel n'importe où/n'importe quand, et l’agilité de s’adapter au fur et à mesure qu’elles prennent de l’expansion.

Pour voir les résultats complets, téléchargez une copie gratuite de l’étude 2022 Close the Books Survey.



