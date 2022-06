GROUPE PARTOUCHE : Résultats du 1er semestre 2021/2022 - Résultats semestriels solides et reprise des investissements de croissance

French English

Résultats du 1er semestre 2021/2022

Résultats semestriels solides

et reprise des investissements de croissance

Chiffre d’affaires : 18 7,2 M€ ( x4,0 )

EBITDA : 34,2 M€ contre -42,0 M€ au S1 2021

Résultat net : 24,6 M€ contre - 88,0 M€ au S1 2021

Situation financière saine : gearing de 0,2x et effet de levier de 0,7x

Paris, le 28 juin 2022, 18h, lors de sa réunion du 28 juin 2022, le Conseil de surveillance du Groupe Partouche a examiné les comptes audités du 1er semestre de l’exercice 2021-22 (novembre 2021 à avril 2022), après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire.

Bonne performance opérationnelle portée par la normalisation progressive de l’activité

Dans un contexte de retour progressif à une exploitation normale des casinos, les performances opérationnelles du 1er semestre 2022 s’améliorent nettement par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Toutefois, la fréquentation est restée pénalisée par les contraintes sanitaires encore en place sur la période1.

Les données au 30 avril 2022 tiennent par ailleurs compte des effets périmètre suivants :

arrêt de l’exploitation des jeux et paris en ligne en Belgique et de la gestion du casino d’Ostende depuis le 29 juillet 2021 (chiffre d’affaires en Belgique de 21,6 M€ au S1 2020 et de 41,4 M€ au S1 2021) ;

vente de la participation détenue dans le casino de Crans-Montana le 31 janvier 2022 (chiffre d’affaires de 5,2 M€ au 1 er semestre 2019, le casino étant fermé au S1 2020 et sur l’essentiel du S1 2021) ;

semestre 2019, le casino étant fermé au S1 2020 et sur l’essentiel du S1 2021) ; et fin de la concession du restaurant Le Laurent à compter du 7 mars 2022 (chiffre d’affaires de 2,2 M€ au S1 2019 et de 1,2 M€ au S1 2020, le restaurant étant fermé au S1 2021).





Sur la période, le Produit Brut des Jeux (PBJ) progresse très fortement à 290,0 M€ (+239,9 M€ par rapport au 1er semestre 2021) tout comme le chiffre d’affaires, à 187,2 M€ (+140,0 M€).

L’EBITDA du Groupe redevient positif à +34,2 M€, contre -42,0 M€ au 1er semestre 2021, alors qu’il est amputé de l’EBITDA du casino d’Ostende (jeux physiques, jeux online et paris sportifs) qui s’élevait à +2,3 M€ au S1 2021.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s’établit à +9,7 M€, contre -73,2 M€ un an plus tôt, porté par le secteur casinotier (ROC de +16,0 M€, contre -68,2 M€ en 2021) grâce à la réouverture de l’ensemble des casinos du Groupe.

Le ROC du secteur hôtelier s’améliore légèrement à -1,8 M€ contre -2,2 M€ en 20212.

Enfin, le ROC du secteur « Autres » ressort à -4,6 M€ au 1er semestre 2022, contre -2,8 M€ au 1er semestre 2021, suite à la sortie des paris sportifs en Belgique (+1,8 M€ en 2021).

Les achats et charges externes sont stables à -60,7 M€ :

avec la réouverture des établissements et la hausse du chiffre d’affaires des activités annexes, les achats de matières, frais de publicité/marketing et frais d’entretien et de maintenance (-30,0 M€ en cumulé) repartent à la hausse respectivement de +13,3 M€, +9,4 M€ et +2,2 M€ ;

et la hausse du chiffre d’affaires des activités annexes, de matières, frais de publicité/marketing et frais d’entretien et de maintenance (-30,0 M€ en cumulé) respectivement de +13,3 M€, +9,4 M€ et +2,2 M€ ; dans le même temps les charges de sous-traitance (-30,7 M€) diminuent fortement suite à l’arrêt des activités casino online et paris sportifs en Belgique (allègement de 35,1 M€) et malgré la hausse des charges de sous-traitance (gardiennage, nettoyage) à hauteur de 3,4 M€ liée de la réouverture des établissements.

A noter l’augmentation de 3,9 M€ des charges relatives à la montée en puissance du casino online en Suisse.

Avec la réouverture des établissements, les charges de personnel s’élèvent à 81,9 M€ (contre 31,5 M€ au S1 2021). Pour mémoire, le Groupe avait bénéficié au S1 2021 d’indemnités au titre du chômage partiel et d’économies de cotisations patronales, ainsi que d’exonérations/aides dans le cadre des mesures d’aide aux entreprises mises en place par le gouvernement dans la phase aiguë de la crise sanitaire. Par ailleurs, certains casinos versent à nouveau une participation à leurs salariés (+1,8 M€).

Le résultat opérationnel non courant est un produit net de 17,5 M€, contre un déficit -8,6 M€ au S1 2021, en raison des éléments suivants :

la vente, fin janvier 2022, de la participation de 57% détenue par Groupe Partouche dans le casino de Crans-Montana en Suisse a permis de dégager un résultat sur cession de +14,1 M€ ;

aucun test de dépréciation des écarts d’acquisition n’a été réalisé ce semestre (au S1 2021, les dépréciations s’élevaient à -15,0 M€) ;

à l’inverse, en Belgique, la résolution définitive d’anciens litiges contre l’État Belge a permis de générer un profit non récurrent de 3,4 M€ sur ce semestre, en complément des 5,8 M€ de même nature enregistrés au 1er semestre 2021.





Au final, le résultat net est un bénéfice de 24,6 M€, contre une perte de 88,0 M€ au 30 avril 2021, après prise en compte des éléments suivants :

un résultat financier de -1,3 M€ (contre -2,3 M€ au S1 2021), qui bénéficie d’un gain de change du fait de la réouverture des casinos des deux côtés de la frontière franco-suisse et de la parité favorable ;

une charge d’impôts (CVAE incluse) qui atteint -1,2 M€ (contre -4,0 M€ en S1 2021).

Avec une « trésorerie nette de prélèvements » de 120,5 M€, des capitaux propres de 338,8 M€ et « un endettement net » de 55,7 M€ (construit en conformité avec les termes du contrat du crédit syndiqué, selon l’ancien référentiel IAS 17, hors IFRS 16), la structure financière du Groupe est saine et solide ; l’endettement net est en baisse de 31,3 M€ par rapport à la clôture d’octobre 2021.

ÉVÈNEMENTS RÉCENTS ET PERSPECTIVES

Depuis la levée du pass vaccinal, les activités de jeux reprennent de la vigueur avec une tendance très satisfaisante. En parallèle, Groupe Partouche intensifie son plan d’investissements visant à rénover et accroître l’offre de jeux de plusieurs de ses casinos et bénéficiera à partir du 1er juillet de l’entrée en vigueur de la concession du casino de Middelkerke en Belgique.

Finalisation des travaux de rénovation de Palavas

Le projet de restructuration du casino, engagement de la nouvelle DSP obtenue pour 20 ans, a débuté le 1er novembre 2021 et vise à augmenter la surface de jeux tout en valorisant les espaces, le bâtiment à proprement parlé et le site. Le projet de reconquête se situe en trois lieux du casino : l’entrée, la salle de l’étage et le restaurant mais également en façade, sans omettre le parking.

Le rez-de-chaussée sera dédié aux machines à sous, dans une ambiance calme et feutrée, tandis que le 1er étage sera dédié aux jeux de table sous leur forme électronique et non électronique, dans une ambiance plus jeune et festive. Ces travaux s’achèvent actuellement.

Restructuration du Casino Le Lyon Vert à la Tour-de-Salvagny

L'établissement du Casino Le Lyon Vert entreprend une grande restructuration des espaces existants et la création d’une importante extension sur deux niveaux (rez-de-chaussée et 1er étage). Le projet cherche à restituer les qualités initiales du bâtiment. Les espaces intérieurs seront adaptés à l’exploitation et valorisés. Le projet développe de nouveaux espaces de jeux trop exigus aujourd’hui et répondant aux fonctionnements actuels des casinos modernes, assure une mise à jour complète des locaux du personnel, met aux normes les dégagements et issues de secours, rend le bâtiment accessible à tous et augmente l’offre hors jeux (salles évènementielles). Les abords sont revalorisés avec la création de deux parkings pour le public et un parking au nord pour le personnel. Les travaux doivent s’achever au printemps 2023.

Lancement des travaux d’extension du casino d’Annemasse

Des travaux d’ampleur sont engagés au casino d’Annemasse et vont permettre d’ouvrir l’aile gauche, de construire une extension sur l’avant, de créer deux salles extérieures (fumeurs), de construire une véranda pour une salle de restaurant et de créer un grand hall ouvert dès l’entrée. Ils doivent prendre fin en juin 2023.

Annexes

Compte de résultat consolidé

En M€ - Au 30 avril (6 mois) 2022 2021 ÉCART Var. Chiffre d'affaires 187,2 47,2 140,0 296,9% Achats et charges externes (60,7) (60,6) (0,0) 0,1% Impôts et taxes (10,2) (5,6) (4,6) 80,8% Charges de personnel (81,9) (31,5) (50,4) 160,0% Amortissements et dépréciations sur immobilisations (26,2) (28,5) 2,3 -8,1% Autres produits et charges opérationnels courants 1,4 5,9 (4,5) -76,2% Résultat Opérationnel courant 9,7 (73,2) 82,8 n/a Autres produits et charges opérationnels non courants 3,4 6,4 (3,0) - Résultat sur cession de participations consolidées 14,1 - 14,1 - Dépréciation des actifs non courants - (15,0) 15,0 - Résultat Opérationnel non courant 17,5 (8,6) 26,1 - Résultat Opérationnel 27,2 (81,8) 108,9 n/a Résultat Financier (1,3) (2,3) 0,9 - Résultat avant impôt 25,8 (84,0) 109,8 - Impôts sur les bénéfices (0,4) (3,6) 3,2 - Impôts de CVAE (0,7) (0,4) (0,3) - Résultat après impôt 24,7 (88,0) 112,7 - Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (0,1) (0,0) (0,1) - Résultat Net Total 24,6 (88,0) 112,6 n/a Dont part du Groupe 24,2 (81,6) 105,8 -





EBITDA (*) 34,2 (42,0) 76,3 n/a Marge EBITDA / CA 18,3% n/a n/a

(*) compte tenu de l’application de la norme IFRS 16 qui a pour effet mécanique d’améliorer l’EBITDA de 7,0 M€ au S1 2022 et de 7,3 M€ au S1 2021.

Les impôts et taxes représentent une charge de 10,2 M€ contre 5,6 M€ au 1er semestre 2021, représentant un montant plus normatif.

L’évolution des amortissements et dépréciations sur immobilisations, en baisse de -8,1 % à 26,2 M€, reflète le changement de périmètre ainsi que la limitation des investissements de renouvellement durant la crise sanitaire.

Les autres produits et charges opérationnels courants sont un produit net de 1,4 M€ contre 5,9 M€ au premier semestre 2021, suite principalement à :

l’enregistrement au S1 2021 de subventions d’exploitations reçues ou à recevoir au titre des aides obtenues dans le cadre des mesures d’aide aux entreprises mises en place par le gouvernement face à la crise sanitaire, notamment les aides aux coûts fixes à hauteur de 10,0 M€ ;

l’enregistrement au S1 2022 de 4,9 M€ d’aides complémentaires de même nature (effet favorable lié au rehaussement du plafond des aides et à la mise en place par le gouvernement de mécanismes supplémentaires du fait de la poursuite de la crise).

Le résultat opérationnel s’établit à 27,2 M€ contre -81,8 M€ au S1 2021.

Le résultat avant impôt est un bénéfice de 25,8 M€ contre une perte de 84,0 M€ au S1 2021.

La charge d’impôt (CVAE incluse) atteint 1,2 M€, contre 4,0 M€ au 1er semestre 2021 en raison d’éléments de différentes natures liés à la reprise de l’activité et aux conséquences fiscales de certains éléments non récurrents.

La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence est stable et non significative.

Le résultat net consolidé du semestre est un bénéfice de 24,6 M€ contre une perte de 88,0 M€ au 30 avril 2021. Dans ce résultat net, la part du groupe est un bénéfice de 24,2 M€ contre une perte de 81,6 M€ au 30 avril 2021.

Bilan

Le total de l’actif net au 30 avril 2022 représente 736,0 M€ contre 796,4 M€ au 31 octobre 2021. Les évolutions remarquables de la période sont les suivantes :

une diminution des actifs non courants de 0,7 M€ liée principalement de la réduction des créances fiscales (la créance résiduelle de CICE 2018, soit pour 3,2 M€ au 31 octobre 2021, étant désormais présentée en créances d’impôt courantes pour 2,3 M€, remboursement attendu en février 2023) et de la hausse nette des immobilisations corporelles de 1,9 M€, essentiellement constituée du volume des investissements et des dotations aux amortissements ;

une diminution des actifs courants de 45,2 M€, principalement due à une baisse du poste « clients et autres débiteurs » de 21,2 M€ en raison notamment de l’arrêt de l’activité du online belge (même constat ci-après au passif, au niveau des « dettes fournisseurs et autres créditeurs ») et à une consommation de la trésorerie de 28,5 M€.

Au passif, les capitaux propres, intérêts minoritaires inclus, passent de 315,4 M€ au 31 octobre 2021 à 338,8 M€ au 30 avril 2022, incluant le résultat bénéficiaire de la période de 24,2 M€. La dette financière diminue de 59,3 M€ (parts courante et non courante). Il convient de prendre en considération :

le remboursement intégral, mi-avril 2022, du second Prêt Garanti par l’État à hauteur de -59,5 M€ ;

les deux échéances trimestrielles du crédit syndiqué réglées le 31 janvier 2022 et le 30 avril 2022 pour -5,4 M€ ;

le remboursement d’autres emprunts bancaires pour -6,3 M€ ;

la mise en place de nouveaux crédits bancaires pour +8,9 M€ ;

ainsi que les flux liés aux contrats de locations traités selon la norme IFRS 16.





Structure financière – Synthèse de l’endettement net

La structure financière du Groupe peut être appréciée à l’aide du tableau suivant (construit en conformité avec les termes du contrat du crédit syndiqué, selon l’ancien référentiel IAS 17, hors IFRS 16).

En M€ 30/04/22 31/10/21 30/04/21 Capitaux propres 338,8 315,4 283,2 Endettement brut* 176,3 239,1 253,7 Trésorerie nette des prélèvements 120,5 152,1 104,1 Endettement net 55,7 87,0 149,7 Ratio Endettement net / Capitaux propres (« gearing ») 0,2x 0,3x 0,5x Ratio Endettement net / EBITDA consolidé (« effet de levier »)** 0,7x N/A *** N/A ***

* La notion d’endettement brut comprend les emprunts bancaires, les emprunts obligataires et les crédit-baux retraités (à l’exception des autres contrats retraités selon la nouvelle norme IFRS 16), les intérêts courus, les emprunts et dettes financières divers, les concours bancaires et les instruments financiers.

** L’EBITDA utilisé pour le calcul de l’« effet de levier » est calculé sur une période de 12 mois glissants, selon l’ancienne norme IAS 17 (c’est-à-dire avant application de la norme IFRS 16), à savoir 76,8 M€ au 30/04/2022.

*** Les partenaires obligataires et bancaires ont renoncé au calcul de l’« effet de levier » prévus aux dates d’arrêté du 30 avril 2021 et du 31 octobre 2021 en raison d’un EBITDA négatif sur chaque période.

Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

Le « Résultat Opérationnel Courant » (ROC) regroupe l’ensemble des charges et produits directement liés aux activités du Groupe dans la mesure où ces éléments sont récurrents, usuels ou habituels du cycle d’exploitation ou qu’ils résultent d’événements ou de décisions ponctuels liés aux activités du Groupe.

L’« Ebitda consolidé » (EBITDA) est composé du solde des produits et charges composant le résultat opérationnel courant, à l’exclusion des amortissements et des provisions liés au cycle d’exploitation et des éléments ponctuels liés aux activités du Groupe inclus dans le résultat opérationnel courant mais exclu de l’Ebitda de par leur caractère non récurrent.

1 En France, tests antigéniques et PCR payants et « pass vaccinal » en vigueur jusqu’au 13 mars 2022. En Suisse, instauration du « pass vaccinal » du 20 décembre 2021 au 17 février 2022.

2 Cette évolution tient compte de l’amélioration de 1,1 M€ du ROC de l’hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, mais également d’un impact cumulé de -0,6 M€ suite au reclassement des activités des hôtels de Forges, de Saint-Amand et du grand Hôtel de Divonne auparavant comptabilisées dans l’activité « Casinos » ou « Autres » (pour ce dernier).

