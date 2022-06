NTT DATA et Cogniac apportent l'IA dans la fabrication

French German

MILAN, Italie et SAN JOSÉ, Californie, 28 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NTT DATA Italia , la division italienne du leader mondial des services informatiques, a annoncé aujourd'hui son partenariat stratégique avec Cogniac Corporation (« Cogniac »), le leader des logiciels de vision assistée par ordinateur. Ce partenariat mettra en œuvre la plateforme exclusive de traitement des données visuelles de Cogniac afin de soutenir les opérations de fabrication de NTT DATA et d'améliorer de manière cruciale ses capacités de Smart Factory en Italie.



L'Italie est le deuxième plus grand pays manufacturier d'Europe. Elle est à la pointe des secteurs industriels tels que les machines-outils, la mode, les produits alimentaires, l'automobile et les produits pharmaceutiques. L'industrie évolue rapidement vers la Smart Industry 4.0 , tandis que les entreprises font progresser leurs processus de fabrication et de distribution des produits à l'aide de technologies intégrées qui leur permettent de tirer parti de l'intelligence et des analyses commerciales et techniques. NTT DATA est au centre de la révolution. Le nouveau partenariat définit une synergie parfaite, qui combine l'innovation visionnaire de la technologie low-code/no-code de Cogniac et la large portée des services et du réseau de NTT DATA pour le développement d'applications avancées d'inspection visuelle dans l'ensemble de la fabrication.

« NTT DATA dispose de vastes capacités numériques dans l'ensemble du secteur manufacturier, ce qui est un point d'intégration fondamental pour réussir à déployer des applications de vision assistée par ordinateur. La valeur commune de NTT DATA et de Cogniac peut considérablement améliorer et automatiser le processus de contrôle de la qualité pour les clients de NTT DATA », a déclaré Chuck Myers, président-directeur général de Cogniac. « Nous sommes convaincus qu'elle stimulera l'efficacité, la valeur et, en fin de compte, amènera NTT DATA Italia à son objectif de Smart Industry 4.0. »

La technologie d'intelligence artificielle de Cogniac est en mesure d'identifier n'importe quel détail tout au long de la chaîne de production qui peut être capturé par une caméra. Grâce à l'interface intuitive de Cogniac, un expert en processus métier peut créer des applications de vision assistée par ordinateur, afin d'améliorer et d'automatiser les processus de contrôle de la qualité et les opérations manuelles. Simple et intuitive, la plateforme marque une étape supplémentaire vers la numérisation du secteur industriel. Elle peut être appliquée à diverses divisions, dans n'importe quel secteur.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Cogniac pour apporter l'innovation en matière d'IA au secteur manufacturier, a commenté Gennaro Masullo, responsable de la fabrication chez NTT DATA Italia. Chez NTT DATA, nous accordons de l'importance au dialogue avec les partenaires technologiques innovants : nous les avons toujours considérés comme des entreprises capables d'apporter une grande valeur ajoutée au marché. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre notre réseau de distribution au service d'une réalité telle que Cogniac, pour assurer qu'elle puisse exprimer tout son potentiel indéniable. »

À propos de NTT DATA

NTT DATA Italia fait partie de la multinationale japonaise NTT DATA, l'un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine des conseils et services informatiques. Le numérique, le conseil, la cybersécurité et l'intégration d'un système ne sont que quelques-uns des principaux secteurs d'activité. Notre mission est de créer de la valeur pour nos clients grâce à l'innovation. NTT DATA a une présence mondiale dans plus de 50 pays, compte plus de 139 000 professionnels et possède un réseau international de centres de recherche et développement à Tokyo, Palo Alto et Cosenza. NTT DATA est présent en Italie avec plus de 5 000 employés à Milan, Rome, Turin, Gênes, Trévise, Pise, Naples, Cosenza, Salerne et Bari.

À propos de Cogniac Corporation

Cogniac est un leader mondial de l'analyse vidéo et d'images basée sur l'IA, permettant aux organisations d'extraire des informations fiables, spécifiques et exploitables à partir de leurs nombreuses données visuelles brutes. La plateforme no-code de Cogniac, qui met en œuvre la toute dernière technologie d'IA de réseau neural profond interne au système, est déployée dans un large éventail d'industries et d'applications, y compris les plus cruciaux, afin de maximiser la performance des tâches visuelles. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site Cogniac.ai .

Contact auprès des médias pour Cogniac :

Zach Kadletz

Gateway Group

Zach@gatewayir.com

+1 (949) 574-3860

Contact auprès des médias pour NTT DATA :

Alessia Carpinelli Tricarico

Responsable des relations avec les médias - NTT DATA Italia

alessia.carpinelli.tricarico@nttdata.com +39 3474353846

Giorgia Bazurli

Comin & Partners

giorgia.bazurli@cominandpartners.com +39 349 2840676