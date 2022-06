TomaGold annonce les résultats de son assemblée annuelle

English French

MONTRÉAL, 28 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires qui a été tenue aujourd’hui sous forme hybride. Tous les candidats énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 30 mai 2022 de la Société ont été réélus en tant qu’administrateurs.



Les actionnaires détenant 53 106 180 actions, ou 33,04 % des actions émises et en circulation de TomaGold, étaient présents ou représentés par procuration à l’assemblée.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous :

Candidat Votes

pour %

pour Abstentions %

d'abstentions David Grondin 48 914 602 92,17% 4 158 054 7,83% Michel E. Labrousse 49 619 256 93,49% 3 453 400 6,51% Jean-Sébastien Jacquetin 49 619 256 93,49% 3 453 400 6,51% Caitlin Jeffs 49 568 470 93,40% 3 504 186 6,60% Albert Contardi 49 568 416 93,40% 3 504 240 6,60% Wanda Cutler 49 619 256 93,49% 3 453 400 6,51%

Parmi les autres résolutions à l’assemblée, les actionnaires ont approuvé :

la nomination de Raymond Chabot Grant Thornton LLP en tant qu’auditeurs externes de la Société pour l’année en cours; et

la continuation du régime d'options d'achat d'actions à nombre variable de 10 % de la Société.

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec : Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda. Elle possède également une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario.

Contact:

David Grondin

Président et chef de la direction

(514) 583-3490

www.tomagoldcorp.com

