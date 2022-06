English French

Montrouge, France, le 29 juin (00 h 15 CEST) 2022

DBV Technologies participera au prochain congrès EAACI 2022

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Bourse : DBVT), une Société biopharmaceutique en phase clinique, a annoncé aujourd’hui sa participation prochaine à la réunion scientifique annuelle hybride, en personne et virtuelle, de l’Académie Européenne d’Allergologie et d’Immunologie Clinique (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI), qui se tiendra du 1er au 3 juillet 2022 à Prague, en République tchèque. Deux présentations scientifiques ont été acceptées, dont un poster non-clinique et une présentation orale. DBV Technologies organisera également un symposium et tiendra un stand dans le hall d’exposition du congrès.

Les données qui seront présentées porteront sur les coûts directs et indirects de l’allergie à l’arachide dans les foyers où vivent des enfants allergiques à l’arachide âgés de 4 à 11 ans en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. De plus, DBV Technologies présentera une approche innovante pour prédire les résultats d’un test de provocation orale à l’arachide en utilisant un nouveau test d’activation des basophiles (BAT) et des paramètres sériques comme biomarqueur potentiel des résultats de la provocation orale. Ces données peuvent contribuer à éclairer le diagnostic de l'allergie alimentaire, et potentiellement introduire une nouvelle approche pour prédire les résultats des tests de provocation par voie orale pour les patients participant à des essais cliniques d’immunothérapie.

“Les données que nous présentons à l’EAACI cette année mettent en évidence la charge considérable que les familles et les patients souffrant d’allergies alimentaires supportent au quotidien “, a déclaré le Dr Pharis Mohideen, Directeur Médical de DBV Technologies. “Il existe un besoin médical urgent et non satisfait d’options de traitement des allergies alimentaires, et les innovations dans ce domaine, comme les biomarqueurs prédictifs dans les essais cliniques, pourraient un jour améliorer la qualité de vie de cette population. Je me réjouis de savoir que nous allons nous engager dans des discussions approfondies sur ces sujets. “

Par ailleurs, DBV Technologies organise un symposium intitulé "Food Allergies in Europe : Accumulating Evidence" qui discutera du poids de l'allergie à l'arachide et du potentiel de la technologie Viaskin®. Les sujets du symposium exploreront la viabilité de l'utilisation de Viaskin pour traiter un éventail de conditions allergiques, y compris le lait, la noix de cajou et l'arachide. Viaskin Peanut (DBV712 250 μg) est le principal produit candidat de la Société, conçu pour réduire potentiellement le risque de réactions allergiques chez les enfants allergiques à l’arachide âgés de 4 à 11 ans dues à une exposition accidentelle aux arachides. Viaskin Peanut est un patch épicutané expérimental non invasif, à usage quotidien unique, qui vise à délivrer une quantité égale à des microgrammes d’antigène d’arachide pour activer le système immunitaire. Viaskin Peanut est basé sur l’immunothérapie épicutanée (EPIT™) et constitue la méthode exclusive de DBV Technologies pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau intacte. Viaskin n’a pas encore été approuvé par la Food and Drug Administration des Etats-Unis ou par une autre autorité réglementaire.

Présentations thématiques :

Symposium

« Food Allergies in Europe : Accumulating Evidence » sera présidé par le Professeur Gideon Lack et le Professeur Antonella Muraro

Date et lieu : samedi, 2 juillet 2022, de 8 h 30 à 10 h 00 CEST, Salle B2

Présentations : “Food Allergies: A Collective Effort to Better Qualify the Burden” , Dr. Luciana Tanno “Viaskin™: A Potent Technology to Address Food Allergies” , Dr. Katharina Blümchen “Viaskin™ and Peanut Allergy: An Ambitious Project” , Professeur Susanne Lau







Présentations scientifiques

Les deux présentations seront accompagnées d’un enregistrement des auteurs et seront disponibles sur demande à l’adresse www.virtual.eaaci.org à partir de 1 juillet 2022.

Veuillez noter que seuls les participants inscrits pourront accéder à la salle des posters virtuelle, qui est disponible via la plateforme virtuelle de l’EAACI.

Poster:

« “Economic Burden Caused by Peanut Allergy in Children Between 4 – 11 Years of Age in Europe” sera présentée par le Professeur Antonella Muraro

C’est disponsible via la plateforme virtuelle de l’EAACI





Présentation Orale :

« “A Novel Approach to Predicting Peanut Challenge Outcomes Using BAT and Serum Parameters with a Machine Learning Approach” » sera présentée par le Dr Mayte Suarez-Farinas.

Date et lieu : session LB OAS 2, dimanche 3 juillet 2022, 11 h 15 – 12 h 45 CEST, Salle E1





Présence au stand

DBV tiendra un stand dans le hall d’exposition qui sera ouvert du 1er au 3 juillet 2022, de 9 h 00 – 17 h 30 CEST. Le numéro du stand est #B2.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de larges applications potentielles en immunothérapie. Viaskin est basé sur l’immunothérapie épicutanée, ou EPIT™, et constitue la méthode de DBV Technologies pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau intacte. Avec cette nouvelle classe de produits candidats non invasifs, la Société vise à transformer en toute sécurité le traitement des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de DBV Technologies sur les allergies alimentaires comprennent des essais cliniques en cours sur Viaskin Peanut. Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Montrouge, en France, et ses opérations nord-américaines sont basées à Basking Ridge, NJ. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (symbole : DBVT).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations, notamment des déclarations concernant le potentiel thérapeutique de Viaskin™ Peanut en tant que traitement pour les enfants allergiques aux arachides et les avantages potentiels de l’EPIT™. Ces déclarations et estimations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties et comportent des risques et des incertitudes substantiels et celles-ci peuvent être affectés par les conditions du marché ainsi que par d'autres risques et incertitudes exposés dans les documents réglementaires déposés par DBV Technologies auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF") ainsi que dans les documents et rapports déposés par DBV Technologies auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") des États-Unis, et dans les documents et rapports futurs déposés auprès de l'AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent document. À l’exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

Contact investisseurs

Anne Pollak

DBV Technologies

+ 1 (857) 529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact médias

Angela Marcucci

DBV Technologies

+ 1 (646) 842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

Pièce jointe