KUTSU Honka Haikuun ja vinkit Naantalin asuntomessuille  

Kutsu medialle

Rakensimme asuntomessuille Naantaliin talon, jossa tuntuu metsän voima. Asetimme rakentamiselle lähtökohdan: hyvän elämän. Meistä Honka Haiku on upea, erityinen. Se ammentaa japanilaisesta harmoniasta ja pohjoisen puhtaasta metsästä. Se näyttää kestävän ja terveellisen asumisen suuntaa.





Olet lämpimästi tervetullut vieraaksemme

Naantalin asuntomessujen ennakkoavajaispäivänä 14.7.2022

klo 11.15–12.00

Kohde 3, Honka Haiku

Nostetaan yhdessä malja hyvälle elämälle. Tarjolla on pientä syötävää, metsäisiä makuja suomalaisjapanilaisilla vivahteilla.

Kerrothan osallistumisestasi meille ennakkoon 8.7. mennessä täällä:

https://hub.honka.fi/honka-haiku

---



Lehdistötiedote Honkarakenne Oyj 29.6.2022 klo 9:40

Vinkit Naantalin asuntomessuille – kylpylä, japanilainen puutarha ja näkymiä tulevaisuuden kestävään asumiseen Honka Haikussa

Japanilaishenkinen Honka Haiku on harmoniassa ympäröivän luonnon kanssa. Luontoyhteys, materiaalien luonnonmukaisuus ja ekologisen asumisen älyratkaisut ovat kestävää ylellisyyttä. Kokosimme neljä näkökulmaa Naantalin asuntomessuille. Moderni hirsitalo Honka Haiku on messualueen kohde 3.

Kylpylä kuin onsen

Honka Haiku on riisuttu kaikesta kohinasta. Harkittuun vähäeleisyyteen ja funtionaalisuuteen tekee poikkeuksen talon ainutlaatuinen spa, joka on kuin onsen, japanilainen kuuma lähde. Takkatuli, irtonaiset jokikivet ammeen ympärillä ja maisema upeaan mäntymetsään kohottavat arjen yläpuolelle. Metsän tuntua on myös Woodion puukomposiitista valmistetuissa ekologisissa kylpyhuonekalusteissa. Honka Haikun sisustussuunnittelija on Maru Hautala.

Piha ja luonto sulautuvat yhteen

”Harmonia japanilaisessa puutarhassa tarkoittaa, että piha ja luonto sulautuvat yhteen”, kertoo puutarhasuunnittelija Asako Hashimoto. Honka Haikun piha symboloi japanilaisen ajattelun mukaisesti kokonaista maisemaa, jokia, saaria ja metsää tai peltoa. Suojaisan atriumpihan istutukset taas muodostavat olohuoneesta katsottuna maisemataulun, jota ikkuna kehystää.

Japanilaisen arkkitehdin ja puutarhasuunnittelijan toi Suomeen rakkaus 12 vuotta sitten. Asako Hashimoto sai ympäristörakennepalkinnon suunnitelmistaan Hyvinkään asuntomessuille 2014.



Tulevaisuuden asumisen suunnannäyttäjä

Kodin teknisillä valinnoilla voidaan vaikuttaa asumisen vastuullisuuteen ja elämänlaatuun. Honka Haikussa yhdistyvät erityisen korkea energiatehokkuusluokka A, kokonaisvaltaisesti terve sisäilma sekä modernit älykodin ratkaisut, jotka reagoivat arjen tilanteisiin ja luontoon. Tekniikka on toteutettu eleettömästi, se sulautuu talon sisustukseen ja estetiikkaan.

Kunnianosoitus pitkäaikaiselle vientimaalle

Viisi veljestä jakoi 1950-luvun lopussa vision hirsitalojen teollisesta tuotannosta ensimmäisenä maailmassa. Jo 1970-luvulla hirsihuviloita vietiin Japaniin asti, ja 1980-luvun lopussa yksi suvun nuorista lähti Japaniin opiskelemaan. Perustajaveljeksiin kuuluneen Viljon pojanpoika Marko Saarelainen jäi luotsaamaan tytäryhtiötä Japaniin lähes 20 vuoden ajaksi ja on tänään Honkarakenteen toimitusjohtaja. Japanilaishenkinen Honka Haiku on kunnianosoitus yhtiön pitkäaikaiselle vientimaalle ja suomalaiselle puurakentamiselle maailmalla.



Lehdistön avajaiset – tervetuloa!

Honka Haiku, kohde 3

Avoinna asuntomessujen ennakkoavajaisissa medialle 14.7.2022 klo 10–16

Honka Haiku on ihanimmillaan itse koettuna – kiertele puutarhasuunnittelja Asako Hashimoton seurassa japanilaisessa puutarhassa ja koe ainutlaatuinen spa. Päivän aikana paikalla ovat myös mm. arkkitehti Marko Simsiö ja sisustussuunnittelija Maru Hautala.

Lisätietoja ja kuvauspyynnöt

