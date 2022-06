Vesaro s’associe à Technologies D-BOX pour équiper jusqu’à 30 centres de divertissement Kindred Concepts, de 60 simulateurs de course

English French

Une expérience de simulation de course de Formule 1 à la fine pointe de la technologie

LONDRES et MONTRÉAL, 29 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), un chef de file mondial en matière de divertissement haptique et immersif, s’associe à Vesaro, un concepteur et fabricant britannique de simulateurs de course haut de gamme pour les nouveaux centres de divertissement Kindred Concepts. Ce nouveau type de centre de divertissement offre une expérience immersive de simulation de course de Formule 1 à la fine pointe de la technologie, ludifiée pour rejoindre le grand public grâce à une entente de licence mondiale unique avec la Formule 1MD. Vesaro assurera la conception, l’ingénierie et la construction de simulateurs de course uniques et évolués répondant aux normes élevées de l’organisation Formule 1, qui seront déployés dans tous les centres Kindred Concepts. Un premier site équipé de 60 simulateurs de course sera installé à Londres, en Angleterre, d'ici la fin de 2022, avec potentiellement le déploiement de 30 sites additionnels à travers le monde au cours des cinq prochaines années.

La pandémie a ouvert la voie à la simulation de course et le marché se développe assez rapidement. La qualité des jeux de course s’est considérablement améliorée, et nous nous approchons désormais du réalisme de la course automobile, tant sur le plan de la représentation virtuelle des circuits de course établis que des sensations ressenties au volant d’une voiture de course. Le déploiement de Kindred Concepts sera sans aucun doute bénéfique pour trouver et former une nouvelle génération de pilotes de Formule 1 en leur permettant d’apprivoiser et de mémoriser les différents circuits et les divers réglages des voitures de course, sans limites de temps et à une fraction du coût d’une véritable séance d’entraînement de course.

« Nous croyons vraiment à ce concept de centres de simulation de course et nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés par Vesaro, notre partenaire de longue date en simulation de course. Kindred Concepts veut rassembler les courses dans un environnement social partout dans le monde. Chaque centre sera équipé de simulateurs Vesaro de pointe comportant le système haptique D-BOX, offrant aux amateurs de course la meilleure expérience immersive et sociale de course. Ils veulent offrir les meilleures expériences de leur catégorie, grâce à la force de la marque Formule 1 et briser les barrières de la socialisation compétitive. La technologie de pointe de Vesaro et celle de D-BOX liées à l’engouement de la F1, vont créer une expérience inoubliable et pleine d’adrénaline » a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Cela donnera aux amateurs une petite idée de ce que c’est que de s’asseoir dans le poste de pilotage d’un véhicule capable de se déplacer à plus de 300 km/h ».

« Il était évident pour Vesaro de se tourner vers D-BOX pour ce projet. Les systèmes haptiques sont essentiels pour recréer le réalisme d’une course, et D-BOX est le meilleur à ce chapitre. Nos simulateurs de course donneront vie à l’expérience de la conduite d’une voiture de Formule 1 dans un environnement élégant et amusant, donnant ainsi à un plus grand nombre de personnes la possibilité d’apprécier le monde de la Formule 1 et de s’en rapprocher », a déclaré Nevil Slade, président et chef de la direction de Vesaro. « D-BOX offre des expériences comme nous le faisons. Lorsque les gens s’assoient dans notre simulateur, nous devons les épater, et ce nouveau concept signé Kindred Concepts va leur faire vivre une expérience exceptionnelle et leur couper le souffle. »

Le premier centre devrait ouvrir ses portes au centre One New Change à Londres à la fin de cette année, et on étudie l’ouverture d’autres centres aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie.

À PROPOS DE VESARO

Vesaro est une entreprise britannique de conception et de fabrication dont le siège social est situé au cœur du Kent, en Angleterre. De là, nous concevons, réalisons et construisons certains des simulateurs les plus avancés au monde. Notre produit principal est le seul système de simulation modulaire de qualité commerciale au monde, offrant une polyvalence jamais vue auparavant. En plus du système modulaire de base Vesaro I, Vesaro conçoit et construit des simulateurs de vol et d’hélicoptère ainsi que des simulateurs de F1 qui imitent le châssis de ces dernières, ce qui fait de Vesaro une solution complète pour vos besoins de divertissement et d’entraînement.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com.

