Harvia Nova – Koe höyry uudella tavalla 

Harvia tuo uuden premium-malliston höyrysaunamarkkinoille lanseeraamalla Harvia Nova -tuoteperheen. Valikoimaan kuuluu kaksi uutta tuotetta: höyrysuihkukaappi, jossa on sisäänrakennettu höyrysuihkupaneeli, ja erillinen höyrysuihkupaneeli.



- Näillä innovatiivisilla tuotteilla vahvistamme valikoimaamme höyrysaunasegmentissä ja tarjoamme asiakkaillemme helpon tavan luoda kylpylämaailman, jossa voi nauttia pehmeän höyryn tuomasta rentoutumisesta ja terveyshyödyistä. Harvia Nova -tuoteperheen tärkeimmät kehitysajurit olivat helppous ja muotoilu, joilla varmistettiin, että tuotteet ovat helppoja asentaa, käyttää ja huoltaa sekä muotoilultaan ainutlaatuisia. Halusimme suunnitella tuotteita, jotka sopivat paitsi koteihin että ammattilaiskäyttöön, myös uusiin ja olemassa oleviin kylpyhuoneisiin. Harvia Nova -höyrysuihkukaappi on upea vapaasti seisova ratkaisu kylpyhuoneeseen, kun taas erillinen Harvia Nova -höyrysuihkupaneeli tarjoaa mahdollisuuden rakentaa ylellisen räätälöidyn höyryhuoneen sen ympärille, kertoo Paras Chopra, Harvian innovaatio- ja kehitysjohtaja.



Molemmissa tuotteissa yhdistyvät tyylikäs ja moderni ilme, joten ne sopivat kaikkiin kylpyhuoneisiin.



Harvia Nova -tuotteissa on sisäänrakennettu tuki WiFi:lle ja MyHarvia-mobiilisovellukselle, minkä ansiosta höyrykehitin voidaan käynnistää etänä mistä tahansa ja milloin tahansa. Höyrysauna on siten aina valmis, kun sitä halutaan käyttää.



Harvia Nova -höyrysuihkupaneeli on saatavana kahtena eri tehoversiona (2 kW ja 3 kW) heinäkuun 2022 aikana. Harvia Nova -höyrysuihkukaappi, jossa on käytössä 2 kW:n versio Harvia Nova -höyrysuihkupaneelista, on saatavilla syksyn 2022 aikana.





Lisätietoja:



Paras Chopra, innovaatio- ja kehitysjohtaja

p. +358 45 230 0302

paras.chopra@harvia.com





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2021 oli 179,1 miljoonaa euroa, josta 79 % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

