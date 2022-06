GLAMIRAs brandneue und einzigartige Kollektion GENUINE! Echt, ergänzend, hoffnungsvoll

English French German

GLAMIRA, eine der weltweit führenden E-Commerce-Marken in der Schmuckbranche, hat die GENUINE-Kollektion auf den Markt gebracht, die aus 580 Teilen und 3 verschiedenen Konzepten besteht. Die Konzepte namens Hope, Essence und Connection schaffen eine zeitlose Kollektion, die besagt, dass das Finden der ursprünglichen Balance zwischen dem Guten und dem Bösen, der friedlichen Umgebung mit unseren Lieben und dem Zusammensein in schwierigen Zeiten die größte Stärke ist.

FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, June 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- GLAMIRA, das in seiner Branche mit Online-Schmuckverkäufen in mehr als 65 Länder neue Wege beschritten hat, präsentierte seinen Kunden seine GENUINE-Kollektion, die aus neuen und einzigartig gestalteten Produkten besteht. Die Besonderheit der Kollektion bestehend aus den Themen „Hope“, „Essence“ und „Connection“ sind die Botschaften, die die Themen durch die Designs vermitteln.

GLAMIRA Brand Director Yasemin Topaloğlu kommentiert die Kollektion: „Die unbegrenzte Geniune-Kollektion, die jeden anspricht, ist eine großartige Option, die Sie Ihren Lieben schenken und nach deren Geschmack personalisieren können. Wir sind uns sicher, dass diese mit großem Aufwand entstandene Kollektion die verdiente Anerkennung finden wird.“

Sich innerlich „hoffnungsvoll“ fühlen…

Das Konzept „Hope“ vermittelt die Botschaft, dass man in den Höhen und Tiefen des Lebens sein eigenes Gleichgewicht finden kann. Die Kollektion erinnert daran, dass es auch in den schlimmsten Zeiten immer Hoffnung gibt, und lässt sich von Federn und Unendlichkeitssymbolen inspirieren.

Dieses wunderbare Gefühl echter Liebe!

Das Konzept „Essence“ symbolisiert Frieden, basierend auf der komplementären und segensreichen Wirkung unserer Familien-, Liebes- oder Freundschaftsbeziehungen, die wir schaffen, indem wir echte Gefühle haben; Es besteht aus Designs, bei denen Schlichtheit und Eleganz im Vordergrund stehen.

„Ergänzende“ Teile der wunderbaren Unterschiede…

Basierend auf der Schönheit von Unterschied und Einheit besagt das Konzept „Connection“, dass sie, auch wenn sich ihre ethnische Zugehörigkeit, ihr Geschlecht und ihr Glaube voneinander unterscheiden, großartig zusammen aussehen. Die minimale ästhetische Wahrnehmung, die das Design beleuchtet, spiegelt sich in Produkten wie Armbändern, Ohrringen, Ringen und Halsketten wider.

Anpassbare 580 Originaldesigns…

Die originellen Designs kombiniert mit den wunderbaren Konzepten werden vollständig für die Person produziert. Da die Anpassungsfunktion die Bedeutung der Designs verstärkt, wird die GENUINE-Kollektion zu einer großartigen Option, um sie Ihren Lieben zu schenken.

Über Glamira:

Die Schmuckmarke GLAMIRA arbeitet seit ihrer Gründung daran, jeden besonderen und emotionalen Moment ihrer Trägerin perfekt zu machen, basierend auf Qualität und Vertrauen. In dem Glauben, dass jeder etwas Besonderes und Einzigartiges ist, produziert es Designs, die Freiheit der Personalisierung bieten. Unter dem Motto „This is so you“ bietet GLAMIRA mehr als 50.000 Produkte für Damen, Herren und Kinder aus eigener Entwicklung und Produktion an.

Mit seinem starken Team von 650 Mitarbeitern und seiner weltweiten Handelsinfrastruktur verwaltet GLAMIRA alle Prozesse vom Design bis zur letzten Produktionsphase mit einem Boutique-Ansatz. GLAMIRA ist in 65 Ländern mit Niederlassungen in 9 Ländern, darunter Deutschland, der Schweiz, den USA, England, Norwegen, Australien, Niederlande, Bulgarien und der Türkei, sowie 76 Online-Shops tätig und arbeitet mit der Vision, durch die Erweiterung seiner Produktpalette die weltweit führende Luxus-Verbrauchermarke zu werden.

Ausführliche Informationen unter www.glamira.de/

Kommunikation;

Hande Erdener: PR-Managerin GLAMIRA / Hande.erdener@glamira-group.com

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c8eae35-1f9c-440b-bdc3-7b0f853178cf

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02a574fe-364e-4d10-a700-85a77c869aed

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1ab160c-e10d-4403-a55e-24e055902c0b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4da42f38-0718-40a6-ae55-ec23a2eb4df5

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46036e1d-ec54-4ef8-b5e8-eb99140644df

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ceca0419-8ddc-4813-84b2-aca669fcb137

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/20156f54-c3e4-4282-90f5-4cdd9f9a4374