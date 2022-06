La toute nouvelle collection originale de GLAMIRA, GENUINE ! Authentique, complémentaire, plein d'espoir

English French German

GLAMIRA, l'une des principales marques mondiales de commerce électronique dans le secteur de la bijouterie, a lancé la collection GENUINE composée de 580 pièces et de 3 concepts différents. Les concepts nommés Hope, Essence et Connection créent une collection intemporelle qui nous dit que trouver l'équilibre originel entre le bon et le mauvais, l'environnement paisible avec nos proches et être ensemble dans les moments difficiles est la plus grande force.

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, Allemagne, 29 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- GLAMIRA, qui innove dans son domaine avec ses ventes de bijoux en ligne dans plus de 65 pays, a présenté à ses clients la collection GENUINE composée de produits nouveaux et au design unique. Ce qui rend la collection composée des thèmes "Espoir", "Essence" et "Connexion" différente, ce sont les messages donnés par les thèmes à travers les dessins...

GLAMIRA Directeur de la marque Yasemin Topaloğlu a commenté, "La collection Genuine, qui fait appel à tout le monde, est devenue une excellente option que vous pouvez offrir à l’âme de vos proches et personnaliser selon leur goût. Nous sommes confiants que cette collection, créée avec beaucoup d’efforts, sera appréciée autant qu’elle le mérite.

Pour sentir qu'on est "plein d'espoir" en soi...

Le thème "Espoir" transmet le message que chacun peut trouver son propre équilibre dans les hauts et les bas de la vie. Rappelant qu'il y a toujours de l'espoir même dans les pires moments, la collection s'inspire des plumes et des symboles de l'infini.

Le sentiment merveilleux d'un amour authentique!

Le thème "Essence" symbolise la paix de l'esprit basée sur l'effet complémentaire et béni de nos relations familiales, amoureuses ou amicales que nous créons en nourrissant de vrais sentiments ; il se compose de dessins qui mettent l'accent sur la simplicité et l'élégance.

Des pièces "complémentaires" aux différences merveilleuses...

Basé sur la beauté de la diversité et de l'unité, le thème "Connexion" affirme que même si l'ethnie, le sexe et les croyances diffèrent les uns des autres, ils vont très bien ensemble. La perception esthétique minimale qui éclaire les dessins se reflète dans des produits tels que les bracelets, les boucles d'oreilles, les bagues et les colliers.

580 pièces aux motifs originaux et personnalisables...

Les dessins originaux combinés aux merveilleux thèmes de sa structure sont produits de manière totalement personnalisée. Étant donné que la fonction de personnalisation renforce la signification des motifs, la collection GENUINE est une excellente option pour offrir à vos proches.

A propos de GLAMIRA

Depuis le jour de sa création, la marque de bijoux GLAMIRA s'efforce de rendre inoubliable chacun de vos moment spéciaux et émotionnels ce qui est basé sur la qualité et la confiance. Nous croyons que chacun de nos clients est spécial et unique, c’est pour cela que nous produisons des designs qui offrent une liberté de personnalisation. Avec le slogan "This is so you", GLAMIRA propose plus de 50 000 produits pour femmes, hommes et enfants de sa propre conception et production.

Avec sa solide équipe de 650 personnes et son infrastructure de commerce électronique mondiale, GLAMIRA gère tous les processus, de la conception à la dernière étape de production, avec une approche boutique. Présente dans 65 pays avec ses bureaux dans 9 pays dont l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Australie, les Pays-Bas la Bulgarie et la Turquie et 76 magasins en ligne, GLAMIRA travaille avec la vision de devenir la première marque de consommation de luxe au monde en élargissant sa gamme de produits.

Pour plus de details consulter notre site: www.glamira.fr/



Contacter:

Hande Erdener: GLAMIRA PR Directrice / Hande.erdener@glamira-group.com

