Atos accompagne l’OTAN dans la modernisation de ses systèmes de cybersécurité

Paris (France) et Brasov (Roumanie) – Le 29 juin 2022 – Atos annonce aujourd’hui avoir remporté un contrat d’une valeur de 1,2 million d’euros auprès de l’Agence d’information et de communication de l’OTAN (NCI Agency) afin d’installer et de configurer des systèmes de cybersécurité essentiels aux activités de l’OTAN, sur 22 sites.



Atos, numéro 1 mondial des services de sécurité , spécialisé dans la résilience et les ressources critiques, dispose d’une expérience étendue dans l’accompagnement des acteurs du secteur de la défense . Le Groupe mettra ainsi son expertise au service de l’OTAN pour garantir la capacité de l’Alliance à défendre et protéger son infrastructure critique.

Atos entretient une collaboration de longue date avec la NCI Agency de l’OTAN, et fournit déjà des services professionnels d’ingénierie dédiés à la conception, au déploiement et à la configuration de son infrastructure de cybersécurité stratégique, pour divers projets couvrant l’intégralité des sites internationaux de l’OTAN.

Ce nouveau contrat comprend la mise à niveau de deux systèmes de cybersécurité clés dans le cadre de la stratégie de l’OTAN sur la résilience : le système NIPA (Network Intrusion Protection/Detection System) et le système FPC (Full Packet Capture). Au cours de ce projet, Atos remplacera les fonctionnalités NIPS et FPC dans l’ensemble de l’environnement informatique de l’OTAN.

Ces deux systèmes interagissent pour permettre au Centre de cybersécurité de l’OTAN, qui fait partie de la NCI Agency, de surveiller les réseaux de l’OTAN à la recherche de menaces et de signaler les vulnérabilités importantes. Le système NIPS s’appuie sur la reconnaissance de modèles de comportements pour avertir l’Agence de tout trafic inhabituel sur les réseaux de l’OTAN, tandis que le système FPC enregistre en permanence toutes les activités réseau et joue le rôle de source d’information principale pour les activités de réponse aux incidents.

« Les cybermenaces n’ont de cesse de s’intensifier, de se renouveler et de se multiplier. C’est avec fierté qu’Atos accompagne l’OTAN dans la mise à niveau de ses technologies de cybersécurité pour garantir la mise en place de la meilleure ligne de défense possible et protéger ainsi les intérêts de l’alliance militaire intergouvernementale », précise Cyril Dujardin, SVP, Directeur des activités ‘Digital Security’ et directeur adjoint Big Data et Sécurité chez Atos.

« Cette actualisation de nos systèmes représente une étape majeure pour garantir notre capacité à défendre et à protéger les réseaux de l’OTAN. Les experts débuteront le déploiement sur le site du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe en septembre, puis se diviseront en trois différentes équipes pour respecter les délais serrés d’un déploiement total en octobre », commente Miles Knight, Chef de projet principal, NCI Agency.

L’objectif de ce projet est de finaliser le déploiement avant le premier trimestre 2023.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Lucie Duchateau – lucie.duchateau@atos.net - +33 (0) 7 62 85 35 10

