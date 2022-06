Communiqué du 29 juin 2022: Cooptation d'un nouveau membre du Conseil d'administration

ELECTRICITÉ ET EAUX DE MADAGASCAR – EEM

Société anonyme au capital de 14.234.997,50 Euros

Siège social : 38, rue Croix des Petits Champs – 75001 Paris

602 036 782 R.C.S Paris





Cooptation d’un nouveau membre du Conseil d’administration





Lors de sa séance du 24 juin 2022, le Conseil d’administration de la société Électricité et Eaux de Madagascar a décidé de coopter Monsieur Pierre-Marie Hénin en qualité de nouvel administrateur, consécutivement à la démission de M. Yuthika Hin signifiée aux membres du Conseil d’administration le 1er avril 2022.

Monsieur Pierre-Marie Hénin, 38 ans, diplômé de l’université de Madrid, est dirigeant de différentes sociétés actives, notamment dans l’immobilier.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la cooptation par le Conseil d’administration de Monsieur Pierre-Marie Hénin en qualité d’administrateur de la Société, sera ensuite soumise à ratification lors de la plus prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Le Conseil d’administration.

À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (immobilier, papier) est coté sur le marché Eurolist C NYSE Euronext Paris (ISIN FR0000035719).

Electricité et Eaux de Madagascar détient la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuse - SAIP, agissant directement et indirectement via la SNC Paris Croix des Petits Champs, et la SARL Les Vergers, société immobilière ayant la qualité de marchand de biens. Electricité et Eaux de Madagascar détient une participation dans Gascogne qui en fait un des plus importants actionnaires de cette société cotée sur Eurolist C.





