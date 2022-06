Amolyt Pharma renforce son équipe dirigeante en nommant Mark Sumeray, M.D., au poste de Chief Medical Officer

LYON, France et CAMBRIDGE, Mass., 29 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares, a annoncé aujourd’hui le recrutement de Mark Sumeray, M.D., MS, FRCS, figure du secteur des biotechnologies, au poste de Chief Medical Officer. Mark Sumeray occupait la fonction de Chief Medical Officer d’Amryt Pharmaceuticals, depuis septembre 2016.

« Nous sommes ravis d’accueillir Mark au sein de notre équipe », a déclaré Thierry Abribat, Ph. D., fondateur et PDG d’Amolyt Pharma. Et d’ajouter : « Nous sommes convaincus que son expérience du développement clinique ciblant les maladies endocriniennes et autres maladies rares sera essentielle pour la poursuite de notre programme principal AZP-3601 dans l’hypoparathyroïdie et dans la préparation du lancement du développement clinique de l’AZP-3813 pour le traitement de l’acromégalie. »

« Je suis impressionné par le portefeuille de produits actuellement développés par les équipes d’Amolyt pour traiter les maladies endocriniennes », a indiqué Mark Sumeray. « C’est avec plaisir que je les rejoins à ce stade passionnant du développement de l’entreprise. L’hypoparathyroïdie et l’acromégalie sont des maladies rares mais invalidantes qui ont grand besoin de nouvelles solutions thérapeutiques efficaces. J’ai hâte de superviser ces programmes cliniques et de contribuer en parallèle à enrichir le pipeline de programmes innovants d’Amolyt. »

Mark Sumeray possède une expérience de plus de vingt ans dans le secteur pharmaceutique, ainsi que dans les domaines des dispositifs médicaux et des biotechnologies, aux États-Unis et en Europe. Avant de rejoindre Amolyt, il a occupé pendant six ans le poste de Chief Medical Officer d’Amryt Pharmaceuticals, où il était responsable du développement des médicaments, des affaires réglementaires et de la sécurité des produits. Il a Il a une grande expérience des interactions avec les agences réglementaires internationales, notamment la Food and Drug Administration aux États-Unis et l’Agence européenne des médicaments. Il a par ailleurs participé étroitement à l’approbation et au lancement de nouveaux traitements de l’acromégalie et d’autres pathologies. Avant d’intégrer Amryt, Mark Sumeray a exercé la fonction de Chief Medical Officer d’Aegerion Pharmaceuticals. Plus tôt dans sa carrière, il avait dirigé l’équipe des affaires médicales cardiovasculaire et métabolique de Bristol-Myers Squibb aux États-Unis. Il a exercé en pratique clinique pendant neuf ans au sein du NHS en qualité de spécialiste de chirurgie et de physiologie cardiovasculaires.

Mark Sumeray est diplômé de médecine de l’University College London et membre du Royal College of Surgeons (FRCS).

À propos d’Amolyt Pharma



Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe dans le domaine des peptides thérapeutiques pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille de développement comprend l’AZP3601, un traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, et l’AZP-3813, un traitement potentiel de l’acromégalie. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://amolytpharma.com/ ou suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma.

