商學院畢業生進入白熱化的就業市場，因為僱主發出增長訊號，且對自家的證書充滿信心

English Chinese (Traditional) French German Korean

維珍尼亞州里斯頓, June 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的研究生商學院協會 (GMAC) 今天發佈了《GMAC企業招聘人員調查 - 2022 年總結報告》。 該報告探討了僱主在新冠肺炎疫情的背景下對研究生商學院人才（工商管理碩士和商務碩士學位獲得者）的需求狀況，並包括來自全球近 1,000 家企業招聘人員及人力資源公司的回應。雖然在 2022 年 2 月和 2022 年 3 月進行調查時，同時存在通貨膨脹率上升與烏克蘭戰爭爆發，但今年研究生管理教育 (GME) 畢業生的招聘預測仍然樂觀，有 92% 的企業招聘人員希望招聘新畢業的工商管理碩士畢業生。有希望的是，三分之二的受訪企業招聘人員將其機構的當前方向描述為擴張或增長（67%），類似比例的人計劃增加其總人數（65%）。此外，大多數招聘人員（63%）預計未來五年對新商務學院人才的需求將增加，在東亞、東南亞和中東公司的招聘人員中，商務碩士的招聘意向是最高。



GMAC 主席兼行政總裁 Sangeet Chowfla 表示：「企業招聘人員調查的最新 GMAC 調查結果表明，近十分之九的企業招聘人員對商務學院培養學生在其組織中取得成功的能力充滿信心或高度自信。「這是一個非凡的數字。這表明，儘管疫情及其對學生流動性、公共和心理健康以及遙距學習帶來了限制，商務學院還是設法找到了建立一個令人印象深刻的群體之方法，世界各地的企業招聘人員及人力資源代理機構繼續將其作為人才的主要來源。」

其他重要發現

務工商管理碩士起薪點繼續提供高薪，以及商科碩士起薪中位數在上升

招聘人員的回應表明，與去年相比，美國公司計劃在 2022 年為商務碩士畢業生提供更高的起薪。此外，在有足夠的參照可供報告的世界範圍內，工商管理碩士起薪水平的中位數比本科畢業生的起薪水平高出 22% 至 40%。美國的起薪中位數最高，在過去三年的調查中，今年向新工商管理碩士僱員提供的起薪中位數為 115,000 美元，一直保持不變。在目前的通貨膨脹環境下，調查結果顯示的工商管理碩士薪酬中位數相對穩定，意味著工商管理碩士薪酬的實際價值正在下降。

為應對通貨膨脹的影響，企業招聘人員可能會尋求福利包（包括教育援助）來滿足新畢業生不斷變化的需求。學費報銷和獎學金等教育援助已成為越來越普遍的福利，到 2022 年有 54% 的人獲提供，高於去年的 35%。

美國國際招聘回到疫情前的水平，並有潛力在 2022 年持續發展

世界地區有最高比例的招聘人員肯定，他們計劃在 2022 年要招聘的國際候選人是中東（52%）和西歐（40%）。在美國，今年的調查結果表明，國際工商管理碩士和商務碩士畢業生的情況有所改善。回顧去年的實際招聘情況，43% 的美國招聘人員證實他們在 2021 年僱用國際人才均從 2020 年的 35% 和 2019 年的 41% 上反彈回升。在今年的調查中，56% 的美國招聘人員表示，他們計劃在 2022 年 (35%) 或願意 (21%) 招聘國際員工，高於 2021 年調查中的 48%。此外，83% 的美國科技公司表示，他們計劃在 2022 年（62%）或願意（21%）招聘國際員工，這是美國所有行業中最多的。

隨著世界各地的旅遊限制放寬及學生流動性的持續反彈，我們很高興有更多的國際學生返回全國各地的校園。即將上任的 GMAC 董事會成員兼Carnegie Mellon Tepper School 學院院長 Isabelle Bajeux-Besnainou 表示：「我們的使命是幫助學生取得成功，並幫助我們的畢業生從美國強勁的就業市場中獲益。」

全球公司招聘人員似乎越來越接受網上學位，值得注意的是美國除外

查看網上及面對面授課的 GME 課程畢業生的全球招聘人員的比例，從 2021 年的 34% 增加到 2022 年的 60%，這顯示接受網上課程的比例顯著增長。然而，值得注意的異常值是美國的企業招聘人員在全球網上工商管理碩士招生人數中佔最大比率。在美國回應企業招聘人員中，只有 29% 同意他們同樣認為網上和面對面 GME 課程的畢業生，是世界任何地區中最低的，低於 2021 年樣本受訪者的 33 %。

GMAC 學校和行業參與副總裁 Sabrina White 表示：「網上工商管理碩士課程在美國的增長非常強勁，根據國際商學院促進協會 (AACSB) 的數據，網上課程的入學人數首次超過了 2020-21 學年的全日制面授課程的入學人數。隨著網上交付在疫情中脫穎而出，成為研究生管理教育行業的重要組成部分，商務學院為調整畢業生跟僱主的期望與結果，提供了一個獨特的機會來。」

關於該報告

2022 年企業招聘人員調查於二十多年前首次推出，由 GMAC 與調查合作夥伴歐洲管理發展基金會 (EFMD) 及工商管理碩士就業服務與僱主聯盟 (MBA CSEA) 聯合舉辦全球參與的研究生商務學院的就業服務辦公室。與往年不同的是，GMAC Research 與一家市場研究公司合作招募更多參與者，以讓整體樣本更具全球代表性。共有來自 38 個國家／地區的 941 名受訪者完成了這項調查，當中包括 539 名企業招聘人員和 402 名來自人力資源公司的人員。認識到過去幾年幾乎所有的回應都來自企業招聘人員，只有 2022 年企業招聘人員的回應被用來創建成多年對照。然而，強大的企業招聘人員與人力資源公司榜樣讓我們能夠在 2022 年開發出在前幾年不太明顯的地理快拍。

關於 GMAC



研究生入學管理委員會 (GMAC) 是全球領先的研究生商學院協會。GMAC 成立於 1953 年，為研究生管理教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招聘工具和評估，以及有助指導申請人完成高等教育之旅的工具、資源、活動及服務。由 GMAC 擁有和管理的研究生入學管理考試™ (GMAT™) 是備受廣泛使用的畢業生商學院評估準則。

每年有超過 1,200 萬的準學生通過 GMAC 的網站（包括 mba.com）了解工商管理碩士和商業碩士課程，並與世界各地的學校建立聯繫、準備和註冊考試，並獲得成功申請工商管理碩士和商業碩士課程的建議。BusinessBecause 及 The MBA Tour 是 GMAC 的子公司，是一家全球性組織，在中國、印度、英國及美國均設有辦事處。

如欲了解更多我們的工作，請瀏覽：www.gmac.com



傳媒聯絡：



Teresa Hsu

傳媒公關高級經理

202-390-4180（手機）

電郵： thsu@gmac.com

此公告隨附的PDF版本可在以下網址查看：http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/3388f75b-1d4e-4329-be0c-ca4a494b76ce

