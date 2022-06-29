商学院毕业生进入白热化的就业市场，雇主发出增长信号并对毕业生的证书充满信心

弗吉尼亚州雷斯顿, June 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球一流研究生商学院协会——管理专业研究生入学委员会（Graduate Management Admission Council，简称“GMAC”）今天发布了年度招聘报告《GMAC企业招聘人员调查报告：2022年总结报告》。 报告探讨了在新冠肺炎疫情背景下雇主对商学院研究生人才（MBA和工商硕士学位获得者）的需求，该报告包括了世界各地近1000家企业招聘人员和招聘公司的回应。虽然在2022年2月和3月调查期间通胀上升和乌克兰战争刚刚开始，但今年管理类研究生教育 (GME) 毕业生的招聘预测仍然看涨，92%的企业招聘人员预计聘请新毕业的MBA。非常乐观的是，三分之二（67%）的受访企业招聘人员将组织的当前方向描述为扩大或增长 (67%)，并且类似比例受访者（65%）计划增加总员工人数。此外，大多数招聘人员（63%）预计未来五年对新商学院人才的需求将增加，在东亚、东南亚和中东公司的招聘人员中对商科硕士的招聘意向最高。



GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示：“GMAC最近的调查结果表明，近90%的企业招聘人员对商学院培养学生在组织中取得成功的能力充满信心或非常有信心。这是一个惊人的数字。这表明，尽管疫情及其对学生流动性、公共和心理健康以及远程学习带来的种种限制，商学院还是设法打造了一个令人印象深刻的群体，世界各地的企业招聘人员和人事招聘机构继续将其作为人才的主要来源。”

其他关键发现：

MBA起薪继续提供了高溢价，商科硕士起薪中位数在上升

招聘人员的回答表明，与去年相比，美国企业计划在2022年向工商硕士毕业生提供更高起薪。此外，在有足够样本可报告的全球范围内，MBA起薪水平中位数比学士毕业生高出22%至40%。美国的起薪中位数最高，今年向新MBA雇员提供的起薪中位数为11.5万美元，这在过去三年的调查中一直保持未变。在目前的通货膨胀环境中，调查结果显示MBA薪资中位数相对稳定，这意味着MBA薪资的实际价值正在下降。

为了应对通胀影响，公司招聘人员寻求福利计划，包括教育援助，以满足新毕业生不断变化的需求。学费报销和奖学金等教育援助已成为越来越多的常见福利，2022年提供的援助占54%，相比去年的35%有所上升。

美国的国际招聘重新回到疫情前水平，并有可能在2022年继续增长

计划在2022年招聘国际候选人的招聘人员中，计划确认比例最高的世界地区是中东（52%）和西欧（40%）。在美国，今年的调查结果表明，国际MBA和工商硕士毕业生的情况有所改善。回顾去年的实际招聘情况，43%的美国招聘人员确认他们在2021年聘用了国际人才，比2020年的35%和2019年的41%有所反弹。在今年的调查中，56%的美国招聘人员表示他们计划（35%）或愿意（21%）在2022年聘用国际员工，高于2021年调查中的48%。此外，83%（是美国所有行业中最多的）的美国科技公司表示他们计划（62%）或愿意（21%）在2022年进行国际招聘。

“随着世界各地旅行限制放松和学生流动性持续反弹，我们很高兴有更多的国际学生重返全国校园。我们的使命是帮助我们的学生获得成功，让我们的毕业生从美国强大的就业市场中获益。”即将上任的GMAC董事会成员兼卡耐基梅隆大学Tepper(泰珀)商学院院长Isabelle Bajeux-Besnainou表示。

全球企业招聘人员似乎越来越多地接受在线学位——值得注意的是美国除外

在全球招聘人员中，在线和线下GME课程毕业生的比例也从2021年的34%上升到2022年的60%，这意味着在线课程的接受程度显著提高。然而，值得注意的是，美国（在全球在线MBA招生人数中占最大份额）的企业招聘人员除外。在参与调查的美国公司招聘人员中，只有29%的人同意他们平等地看待在线和线下GME课程的毕业生，这是世界任何地区中最低的，低于2021年样本中33%的受访者。

GMAC院校和行业互动副总裁Sabrina White表示：“在美国，在线MBA课程的增长非常强劲，根据国际商学院协会AACSB 的数据，在线课程的入学总人数首次超过了2020至2021学年全日制亲授MBA的入学人数。随着在线交付从疫情中脱颖而出成为研究生管理教育行业的重要组成部分，商学院提供了一个独特的机会来调整毕业生和雇主的期望和结果。”

关于《报告》

此项报告在20多年前首次推出。《2022年企业招聘人员调查》由GMAC实施，调查合作伙伴包括EFMD和MBA Career Services and Employer Alliance (MBA CSEA)，以及全球参与研究生商学院的职业服务办公室。与前几年不同的是，GMAC Research与一家市场研究公司合作，招募更多参与者，使整体样本更具全球代表性。共有38个国家/地区的941名受访者完成本次调查（539名公司招聘人员和402名人力资源公司招聘人员）。鉴于前几年几乎所有答复都来自企业招聘人员，所以只有2022年企业招聘人员的答复被用来创建多年比较。然而，企业招聘人员和人力资源公司的强大样本使我们能够在2022年提供前几年不太明显的地理快照。

关于GMAC

管理专业研究生入学委员会（GMAC）是一家由全球一流研究生商学院组成的以使命为驱动的协会组织。GMAC成立于1953年，为研究生级别的管理教育行业提供世界级的研究、行业会议、招聘工具和评估方法，以及有助于指导学生完成高等教育的资源、活动和服务。管理专业研究生入学考试（Graduate Management Admission Test™，简称：GMAT™）由GMAC拥有和管理，是使用最为广泛的商学院入学评估方法。

每年有超过1200万的申请学生依靠包括mba.com在内的GMAC网站来了解MBA和工商硕士课程，与世界各地学校联系，准备和注册考试，并获取成功申请MBA和工商硕士课程的相关建议。BusinessBecause和The MBA Tour是GMAC的子公司。GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办事处。

了解有关我们工作的更多内容，请访问http://www.gmac.com/

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