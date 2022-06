Le CN classé l’une des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights

English French

MONTRÉAL, 29 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la quatorzième année consécutive, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) s’est taillé une place sur la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes de Corporate Knights.



« Nous sommes ravis de figurer sur la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes. Le CN croit en l’engagement responsable. Pour nous, cela signifie assurer le transport sûr et efficace des marchandises de nos clients dans le respect de l’environnement, tout en attirant, formant et fidélisant les meilleurs talents issus de groupes diversifiés afin de rendre les collectivités que nous servons plus sûres et plus fortes tout en nous conformant aux normes éthiques les plus élevées. C’est comme ça que nous abordons notre travail. »

Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



Pour déterminer le classement des sociétés, Corporate Knights a comparé 332 grandes entreprises canadiennes à des pairs de l’industrie au Canada et à l’international. Corporate Knights a évalué la performance des entreprises en se fondant sur 24 indicateurs de performance clés (IPC) quantitatifs associés à la gestion des ressources, à la gestion du personnel, à la gestion financière, aux produits d’exploitation propres, aux investissements propres et au rendement des fournisseurs. Pour obtenir plus de renseignements au sujet des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada et connaître le classement complet, visitez le site https://www.corporateknights.com/rankings/best-50-rankings/2022-best-50-rankings

Le CN s’est engagé à réduire ses émissions et son intensité carbone de 43 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019 pour contribuer à stabiliser les températures mondiales. Le CN s’est également officiellement engagé à atteindre une cible de carboneutralité d’ici 2050 en joignant le projet « Ambition commerciale pour 1,5 °C » et la campagne « Objectif zéro » des Nations Unies, comme il l’a annoncé en novembre 2021. Dans le cadre de sa stratégie en matière de développement durable visant à réduire les émissions associées au transport des marchandises grâce à l’innovation, le CN prévoit demeurer un chef de file de l’industrie en déployant des technologies ne générant que peu ou pas d’émissions de carbone. Pour appuyer ses ambitieux objectifs à long terme, la Compagnie a récemment annoncé l’acquisition d’une locomotive électrique à batterie FLXdrive de Wabtec, la première locomotive remorquant de lourdes charges qui est entièrement électrique.

Pour obtenir plus de renseignements sur l’engagement du CN envers un avenir durable, veuillez consulter le Rapport sur le développement durable 2020, intitulé Engagement responsable

