Aramis Group - Inauguration du second site de reconditionnement industriel de véhicules en France

Arcueil, le 29 juin 2022

Inauguration du second site de reconditionnement

de véhicules d’Aramis Group en France

Pionnier en Europe du reconditionnement de véhicules à l’échelle industrielle, Aramis Group en phase de double r s es capacités de traitement de véhicules en France , à 50 000 véhicules par an, pour répondre toujours mieux aux attentes des clients et nourrir ses ambitions de poursuite d’une forte croissance

, à 50 000 véhicules par an, pour répondre toujours mieux aux attentes des clients et nourrir ses ambitions de poursuite d’une forte croissance Situé à Saint-Pierre-Lès-Nemours (région parisienne), ce nouveau site offre une excellente complémentarité géographique avec le site historique de Donzère (sud de la France), permettant des délais de livraison et des coûts logistiques toujours mieux maîtrisés

avec le site historique de Donzère (sud de la France), permettant des Cet investissement confirme le rôle central d’Aramis Group dans l’économie circulaire, sa participation au maintien d’activités industrielles en France et à la création d’emplois locaux qualifiés





Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers, regroupant les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, annonce ce jour l’inauguration de son nouveau site de reconditionnement industriel de véhicules d’occasion en France.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs1 d’Aramis Group, déclarent :

« Nous sommes très fiers d’inaugurer notre second site de reconditionnement de véhicules en France. Depuis la création d’Aramis Group en 2001, il nous tient à cœur de servir toujours plus et mieux nos clients, en leur proposant des véhicules d’occasion reconditionnés au meilleur rapport qualité/prix, livrés dans des délais records et avec les meilleurs garanties et services du marché. La satisfaction client est l’essence même de notre action à la tête du Groupe depuis 20 ans. Après le site de Donzère ouvert en 2014, ce nouveau site de

Saint-Pierre-Lès-Nemours deviendra un nouveau fleuron en Europe, grâce notamment à sa ligne de reconditionnement rapide, et nous permettra de proposer à toujours plus de clients un modèle de mobilité individuelle plus vertueux et respectueux de l’environnement que l’achat d’un véhicule neuf. »

Saint-Pierre-Lès-Nemours, un nouveau site de reconditionnement pour Aramis Group

Le nouveau site de reconditionnement industriel d’Aramis Group ambitionne de diminuer encore les délais de rotation des véhicules traités par le Groupe en France. Grâce à deux lignes de production (contre une seule à Donzère), dont une rapide dédiée aux véhicules d’occasion récents, il sera possible d’y optimiser encore mieux les flux de véhicules à reconditionner

Situé à Saint-Pierre-Lès-Nemours, à moins d’une heure de Paris, sur un terrain de 4,9 hectares, ce nouveau site accueille un bâtiment de près de 5 000 m² et permet de stocker jusqu’à 1 500 véhicules. Lorsqu’il atteindra sa pleine capacité à horizon fin 2023, ce site aura permis de doubler les capacités de reconditionnement d’Aramis Group en France, à 50 000 unités par an, et 150 emplois directs, locaux et qualifiés, auront été créés.

L’enveloppe de capex annuelle 2022 d’Aramis Group, estimée à un total de 25 millions d’euros (c. 50% dédiés à l’écosystème digital et c. 50% dédiés aux capacités de reconditionnement) intègre les investissements nécessaires à l’établissement du site de Saint-Pierre-Lès-Nemours.

Avec l’inauguration de ce nouveau site, Aramis Group dispose désormais de 5 sites de reconditionnement industriel de véhicules : Donzère (France), Madrid-Villaverde (Espagne), Goole (Royaume-Uni), Anvers (Belgique) et Saint-Pierre-Lès-Nemours (France). Un sixième site ouvrira d’ici à fin 2022 au Royaume-Uni, à Hull. Ensemble, ces 6 sites permettront au Groupe de disposer d’une capacité de reconditionnement annuelle totale estimée à 132 000 véhicules à fin 2023.

Reconditionner des véhicules, une alternative raisonnée sur les plans écologique et économique

Avec ce nouveau site à Saint-Pierre-Lès-Nemours, Aramis Group se positionne un peu plus encore en acteur majeur de l’économie circulaire en France et entend améliorer le bilan carbone de ses flux de transports routiers, en priorisant notamment le site de reconditionnement le plus proche lors des reprises des véhicules aux particuliers.

Comme sur le site de Donzère, le site de Saint-Pierre-Lès-Nemours portera une attention particulière au recyclage et à la valorisation des déchets générés dans le cadre du processus de reconditionnement. Le taux de valorisation des déchets chez Aramisauto (filiale française du Groupe) s'est établi à 76% en 2021.

Par ailleurs, le site privilégiera la réparation des pièces à leur remplacement, notamment en ce qui concerne la carrosserie et les vitres, avec pour objectif de réduire encore davantage le volume de déchets générés par une voiture lors de son reconditionnement (20,7 kg en moyenne pour 2021).

Avec près de 250 000 voitures d’occasion reconditionnées en interne à travers ses 4 géographies depuis 2014 et près de 500 collaborateurs localement dédiés à ces opérations, Aramis Group a non seulement établi les standards de l’industrie du reconditionnement automobile, mais également démontré la pertinence de son approche et le plébiscite de ses clients pour son modèle. Bénéficiant d’un modèle d’affaires prouvé et du support stratégique et financier de son actionnaire majoritaire Stellantis, le Groupe est positionné pour continuer à déployer sa stratégie de gain de parts de marché et saisir les opportunités que la complexification du marché de l’automobile sur les derniers mois offre aux acteurs les plus solides.

**

À propos d’Aramis Group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Au premier semestre de l’exercice fiscal 2022, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de

873 millions d’euros, vendu plus de 41 000 véhicules à particuliers et enregistré plus de 40 millions de visites sur ses sites Internet. À fin mars 2022, le Groupe comptait plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60 agences et quatre sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 3 " Facteurs de Risques " du Document d'enregistrement universel en date du 26 janvier 2022, approuvé par l'AMF sous le numéro R. 22-004 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org), et en particulier ceux identifiés aux paragraphes 3.1.1 « Risques liés aux conditions économiques générales et à leur évolution », 3.1.2 « Risques liés aux évolutions du secteur automobile », 3.2.1 « Risques liés à l’approvisionnement en véhicules d’occasion » et 3.2.2 « Risques liés à l’évolution des prix sur le marché des véhicules d’occasion ». Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Contact Investisseurs

Alexandre Leroy

Directeur des relations investisseurs

alexandre.leroy@aramis.group

+33 (0)6 58 80 50 24

Contacts presse

Brunswick

aramisgroup@brunswickgroup.com

Hugues Boëton +33 (0)6 79 99 27 15

Alexia Gachet +33 (0)6 33 06 55 93

1 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

