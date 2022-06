Entreprises minières Globex inc. : Le partenariat Wood-Pandora est terminé

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 29 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) souhaite informer ses actionnaires que le partenariat 50-50 Globex/Agnico Eagle dans le canton de Cadillac, Québec est terminé.



Le partenariat a commencé en 2004 entre Globex et Queenston Mining Inc. À la suite d’un certain nombre de transactions, Mines Agnico Eagle Limitée a fait l’acquisition du 50% d’intérêts de Queenston dans le partenariat en 2018. La superficie du terrain associée au partenariat couvrait approximativement 4 kilomètres du corridor aurifère associé à la Faille de Cadillac et comprenait les mines aurifères historiques Central Cadillac, Wood et Pandora 3. Le partenariat était géré par Globex.

Depuis 2015, peu de travaux d’exploration ont été complété sur les propriétés appartenant au partenariat. Les compagnies se sont entendues pour mettre fin au partenariat tout en gardant pour chacune des compagnies les titres miniers qui ont initialement contribué à la création du partenariat.

Par conséquent, Globex détient maintenant 100% des intérêts dans les propriétés de Central Cadillac et Wood Gold Mine, incluant la découverte aurifère Ironwood (243 200 tonnes à une teneur de 17,26 g/t Au pour 136 000 onces d’or, Ressources Inférées tirées du rapport NC-43-101 intitulé, "Technical Report for The Mineral Resource Estimate, Ironwood Project, by QP, Reno Pressacco, M.Sc. (A) P. Geo)" et daté de février 2008.

Globex est enthousiasme à l’idée de travailler la propriété mine d’or Cadillac maintenant détenue à 100% par Globex. Dans un premier temps, Globex a fait l’achat de 48,33% des intérêts sur une redevance net d’affinage (NSR) de 2% sur les titres miniers de Wood/Ironwood appartenant à quelques propriétaires originaux pour un montant de $220 000 en actions de Globex à un prix de $1,24 par action pour un total de 177 419 actions de Globex. Cette transaction augmente la valeur potentielle de cet actif dans le futur.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

