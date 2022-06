Cérémonie d’inauguration de Ressources naturelles Canada et Baseload Power pour le lancement d’un nouveau réseau de charge de VE

English French

BURLINGTON, Ontario, 29 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quand : 13 h (HNE) le jeudi 30 juin 2022 Où : Burlington Centre, 777 Guelph Line, Burlington, Ontario Quoi : Baseload Power Corp. (Baseload) a reçu un financement de 3,5 millions de dollars de Ressources naturelles Canada (RNCan) dans le cadre du Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro afin d’étendre son réseau de charge de VE AURA. Une cérémonie d’inauguration aura lieu pour annoncer ce partenariat de financement et le lancement officiel du réseau de charge de véhicules électriques de Baseload. Qui : • L’Honorable Karina Gould, députée de Burlington et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social • La mairesse Marianne Meed Ward, ville de Burlington • La mairesse adjointe Shawna Stolte, ville de Burlington • Jonathan Sandler, président et directeur général de Baseload Power Corporation • Julien Deschamps, FLO Services Inc. • RioCan REIT • KingSett Capital

Les médias sont invités à assister à une cérémonie d’inauguration sur le site de la station de charge de VE AURA de Baseload récemment mise en service à Burlington, en Ontario. Grâce au financement de RNCan, le réseau AURA de Baseload augmentera de 67 chargeurs rapides de véhicules électriques (VE) et de 31 chargeurs de VE de niveau 2 à vitesse moyenne installés en Ontario et au Québec d’ici la fin de l’année.

Baseload est une entreprise canadienne innovante spécialisée dans les infrastructures électriques et axée sur les énergies renouvelables, le stockage d’énergie et la recharge des voitures électriques. Baseload contribue à la transition vers une économie à faible émission de carbone et un avenir plus respectueux de l’environnement en développant, construisant, détenant et gérant des actifs électriques durables.

Pour les demandes d’entrevue des médias pour Baseload Power et AURA, ou pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :