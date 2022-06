Kalera Public Limited Company e Agrico Acquisition Corporation annunciano il perfezionamento dell’integrazione societaria e la quotazione al NASDAQ

Dutch French German Italian Spanish

ORLANDO, Florida, June 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera Public Limited Company (“Kalera”) (NASDAQ: KAL) e Agrico Acquisition Corp. (“Agrico”) hanno annunciato oggi il completamento dell'operazione di integrazione societaria annunciata in precedenza. La società aggregata manterrà il nome Kalera e inizierà a negoziare mercoledì 29 giugno 2022 sul Nasdaq con il nuovo ticker "KAL". L’integrazione societaria è stata approvata dall'assemblea straordinaria degli azionisti il 28 giugno 2022.



Jim Leighton, Presidente e Amministratore Delegato di Kalera, ha dichiarato: “Oggi è un momento di grande orgoglio e una pietra miliare per l'intero team di Kalera. Abbiamo fondato Kalera con l'obiettivo di aumentare l'accesso ai prodotti più freschi e puliti per una popolazione globale in crescita che deve affrontare il cambiamento climatico, la riduzione dei terreni agricoli fertili e l'erosione del suolo. L'annuncio di oggi è un altro passo avanti per trasformare questa visione in realtà e riflette anni di innovazione e attenzione. Il perfezionamento di questa integrazione accelererà la crescita commerciale su larga scala di tutti i nostri prodotti nutrienti e ci permetterà al contempo di intraprendere la prossima fase del nostro percorso come società quotata in borsa al fine di consolidare la nostra posizione di leader di mercato.”

L'amministratore delegato di Agrico, Brent De Jong, ha dichiarato: “Kalera non ha rivali nella sua tecnologia e nella sua capacità di fornire prodotti sani e nutrienti ai consumatori di tutto il mondo. In qualità di società quotata in borsa, Kalera potrà disporre della piattaforma per realizzare appieno la propria visione, accelerare ulteriormente i propri programmi commerciali, espandere il proprio portafoglio in crescita e rafforzare la propria posizione sul mercato. Siamo entusiasti del futuro e di continuare a lavorare al fianco di Jim e dell'intero team di management durante la fase di quotazione in borsa.”

Le verdure Kalera sono senza pesticidi, non sono OGM e offrono ai consumatori una lattuga fresca, pulita e gustosa. Gli ambienti a clima controllato degli stabilimenti Kalera consentono metodi di coltivazione sostenibili, come il riciclo dell'acqua e l'ottimizzazione delle formule nutritive per le piante che permettono di massimizzare la produzione.

Informazioni su Kalera

Kalera è un'azienda di agricoltura verticale con sede a Orlando, in Florida. Utilizza la tecnologia per garantire che più persone in tutto il mondo abbiano accesso ai prodotti più freschi, nutrienti e puliti disponibili. L'azienda ha dedicato diversi anni all'ottimizzazione delle formule nutritive per le piante e allo sviluppo di un sistema avanzato di automazione e acquisizione dei dati con funzionalità di Internet of Things, cloud, analisi di big data e intelligenza artificiale. Kalera gestisce attualmente aziende agricole negli Stati Uniti (a Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas e Denver, Colorado) e in Kuwait. Altre aziende sono in fase di sviluppo. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.kalera.com .

Dichiarazioni previsionali

La presente comunicazione include alcune dichiarazioni che non sono fatti storici, ma dichiarazioni previsionali ai fini dei princìpi di approdo sicuro previsti dalle leggi sui titoli applicabili. Le dichiarazioni previsionali sono generalmente accompagnate da verbi modali e parole come "credere", "stimare", "continuare", "anticipare", "intendere", "aspettarsi", "pianificare", "prevedere", "potenziale", "sembrare", "cercare", "futuro", "prospettive" ed espressioni simili che prevedono o indicano eventi o tendenze future o che non sono dichiarazioni di carattere storico.

Queste dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni relative ai termini e alle condizioni della proposta di integrazione societaria e delle relative transazioni ivi descritte, ai tempi di realizzazione di tali transazioni, alle ipotesi di riscatto degli azionisti e ai vantaggi previsti e alla posizione finanziaria delle parti che ne derivano. Queste dichiarazioni si basano su varie ipotesi e/o sulle attuali aspettative del management di Agrico o di Kalera. Queste dichiarazioni previsionali sono fornite solo a scopo illustrativo e non sono intese come una garanzia, un'assicurazione, una previsione o una dichiarazione definitiva di fatto o di probabilità e non devono essere considerate da nessun investitore o altra persona. Gli eventi e le circostanze reali sono difficili o impossibili da prevedere e differiranno dalle ipotesi. Molti eventi e circostanze reali esulano dal controllo di Agrico e/o Kalera. Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, tra cui, a titolo esemplificativo, le condizioni economiche, finanziarie, legali, politiche e commerciali generali e i cambiamenti nei mercati nazionali ed esteri; l'ammontare delle richieste di rimborso presentate dagli azionisti pubblici di Agrico; i cambiamenti delle ipotesi alla base delle aspettative di Kalera in merito alla sua attività futura; gli effetti della concorrenza sull'attività futura di Kalera; e l'esito dei procedimenti giudiziari in cui Kalera è o potrebbe diventare parte.

Se i rischi si concretizzano o le ipotesi si rivelano errate, i risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli impliciti in queste dichiarazioni previsionali. Potrebbero esserci ulteriori rischi di cui Kalera e Agrico attualmente non sono a conoscenza o ritengono irrilevanti e che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali. Inoltre, le dichiarazioni previsionali riflettono aspettative, ipotesi, piani o previsioni di eventi futuri e opinioni alla data della presente comunicazione. Kalera e Agrico prevedono che gli eventi e gli sviluppi successivi faranno cambiare queste valutazioni. Tuttavia, sebbene Kalera e/o Agrico possano decidere di aggiornare queste dichiarazioni previsionali in futuro, Kalera e Agrico declinano specificamente qualsiasi obbligo in tal senso, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge applicabile. Queste dichiarazioni previsionali non devono essere considerate come rappresentative delle valutazioni di Kalera o Agrico (o delle loro rispettive affiliate) a partire da qualsiasi data successiva alla data della presente comunicazione scritta. Di conseguenza, non si deve fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali.

Contatto per i media:

Kate Komarzec

kkomarzec@lambert.com

(616) 916-4092

Contatto per le relazioni con gli investitori:

Aparna Mehra

Eric Birge

ir@kalera.com

(313) 309-9500