Ninepoint lance le Fonds de revenu cible

TORONTO, 29 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») est heureuse d’annoncer que les parts de la série FNB du Fonds de revenu cible Ninepoint (le « Fonds ») pourront être achetées en dollars canadiens (symbole : TIF) à la Bourse NEO à l’ouverture des marchés le 30 juin 2022.



Soutenu par les solutions de placements quantitatifs de RBC, le Fonds s’appuie sur les stratégies de vente systématique et diversifiée d’options de vente de RBC Marchés des Capitaux fondées sur de multiples indices boursiers pour offrir une distribution de revenus cible de 6 %.*

Objectif du Fonds

Le Fonds de revenu cible Ninepoint cherche à offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles stables et une volatilité inférieure à celle d’un placement direct sur les marchés boursiers généraux en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de placements fondés sur des indices boursiers qui génèrent des revenus et ayant recours à des stratégies de produits dérivés pour modérer la volatilité du marché de ces placements.

À propos de Partenaires Ninepoint



Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada, avec des actifs sous gestion et des contrats institutionnels de 8 milliards de dollars. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint, veuillez visiter le www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le Fonds, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à invest@ninepoint.com.

Demandes de renseignements des médias

Joanne Kearney

Smithcom Ltd.

416 804-5949

joanne.kearney@smithcom.ca

Questions relatives aux ventes

Neil Ross

Partenaires Ninepoint

416 945-6227

nross@ninepoint.com

* Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par Ninepoint sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.