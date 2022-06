Aduro agrandit et modernise ses installations de laboratoire pour accélérer la recherche et les capacités de mise à l'échelle

German French

SARNIA, Ontario, 29 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), un développeur canadien de technologies brevetées à base d'eau pour recycler chimiquement les plastiques et transformer les pétroles bruts lourds et renouvelables en ressources de la nouvelle ère et carburants de plus grande valeur, annonce l'expansion de ses installations de laboratoire pour accélérer ses capacités de recherche et de mise à l'échelle et augmenter sa capacité à accueillir des essais et des démonstrations auprès de clients potentiels.



Le laboratoire agrandi se trouve dans le Newbold Business Park à London, en Ontario. Le complexe multi-locataires est une zone industrielle légère. L'installation de 406 m2 accueillera des bureaux rénovés, un espace de laboratoire moderne, de nouveaux équipements d'analyse supplémentaires, et accueillera le réacteur de valorisation du plastique à flux continu Hydrochemolytic™ à l'échelle du laboratoire (« R2 Plastics »).

La Société a engagé Rally Engineering Inc. et Endri Poletti Architect Inc. pour faciliter l'évaluation des besoins, la conception et la planification des surfaces, l'ingénierie, les autorisations de chantier, la gestion de projets et l'administration de la construction du nouveau site. Cette nouvelle installation fera plus que doubler la taille de l'empreinte de recherche d'Aduro et devrait être achevée à la fin de l'été 2022.

Le nouvel espace sera dédié à :

L'opération de tests de longue durée sur une variété de matières premières.



L'analyse et l'optimisation des flux d'enlèvement de produits.



L'hébergement des essais et démonstrations des clients ; et



La recherche et le développement de base de la technologie Hydrochemolytic™ pour élargir davantage le portefeuille de brevets



Conformément à la stratégie de l'entreprise visant à engager les clients à un stade précoce via le programme client d'essai établi, l'installation commencera à accueillir des clients après la configuration, les tests et la mise en service du réacteur R2 Plastics prévu au début du quatrième trimestre 2022.

« Le nouveau laboratoire renforcera notre capacité à accélérer notre développement technologique et à soutenir notre programme d'engagement client », a déclaré Ofer Vicus, PDG d'Aduro.

La Société annonce également avoir conclu un accord de relations avec les investisseurs d'Investment Publishing LLC afin de fournir des services de conseil financier et de relations avec les investisseurs. L'entente de consultation prévoit des honoraires de 8 000 CAD par mois. La durée des services débute le 30 juin 2022 et se poursuivra tous les mois pendant une période de 12 mois. Chacune des parties peut résilier l'accord moyennant un préavis écrit de 30 jours. Le directeur d'Investment Publishing LLC s'est vu précédemment attribuer 150 000 options d'achat d'actions de la Société en vertu d'un accord de conseil pour ses services de consultant, qui a été annoncé par la Société le 20 juin 2022. Les options sont acquises mensuellement en versements égaux sur 12 mois.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l'eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle. Grâce au financement et au soutien de Bioindustrial Innovation Canada, la Société a développé un système de réacteurs pré-pilotes afin de transformer le pétrole lourd en huile plus légère.

