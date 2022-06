Saputo annonce des changements au sein de sa haute direction

English French Spanish

MONTRÉAL, 29 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) (« Saputo » ou « la Société ») annonce le départ de Lyne Castonguay, présidente et chef de l'exploitation, Division Produits laitiers (USA), prenant effet immédiatement. Carl Colizza, président et chef de l’exploitation (Amérique du Nord), prendra la direction de la Division Produits laitiers (USA), en plus de ses fonctions actuelles. Il continuera de relever de Lino A. Saputo, président du conseil, président et chef de la direction.

« Après mûre réflexion, nous avons procédé à ce changement au sein de notre équipe de direction, alors que nous nous concentrons sur l'accélération de l'amélioration de notre rendement opérationnel et sur la poursuite des initiatives de notre plan stratégique mondial dans notre Secteur USA. Le succès du secteur demeure une priorité absolue et nous prenons les mesures appropriées pour réaliser nos priorités stratégiques et améliorer notre rentabilité », a déclaré Carl Colizza, président et chef de l’exploitation (Amérique du Nord). « Je remercie sincèrement Lyne pour son leadership et son dévouement envers la Société et lui souhaite bon succès dans ses projets futurs. »

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un principal fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l’un des plus importants fabricants de tartinades laitières. En complément de son portefeuille laitier, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de substituts aux fromages et aux breuvages laitiers. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook , LinkedIn et Twitter .

