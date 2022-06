IBA signe un contrat avec l’Istituto Clinico Humanitas pour une solution de protonthérapie Proteus®ONE en Italie

English French

Louvain-la-Neuve, Belgique, 30 juin 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader de la technologie des accélérateurs de particules et le leader mondial des solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui la signature d'un contrat avec l'Istituto Clinico Humanitas (Humanitas Research Hospital) pour l'installation d'une solution de protonthérapie compacte Proteus®ONE1 à Rozzano (Milan), en Italie. IBA commencera à comptabiliser les revenus de ce contrat en 2022.

La solution de protonthérapie sera installée au Humanitas Cancer Center et comprend un système Proteus®ONE ainsi qu'un ensemble matériel et logiciel d'assurance qualité (QA) entièrement intégrés d'IBA Dosimétrie. Le contrat inclut des services d'exploitation et de maintenance à long terme qui seront fournis par IBA. L'Istituto Clinico Humanitas prévoit de commencer le traitement de patients d'ici 2025.

Le prix usuel d'un système Proteus®ONE avec un contrat de maintenance de 10 ans se situe entre EUR 35 et 45 millions.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, commente : « Ce contrat avec Humanitas renforce notre position de leader mondial du marché de la protonthérapie et souligne l'augmentation de l'activité que nous observons en Europe et à l'échelle mondiale. Il s'agit du troisième contrat Proteus®ONE conclu en Italie et du quatrième système de protonthérapie IBA vendu dans le pays. Humanitas est réputé pour ses traitements innovants contre le cancer et nous sommes impatients de soutenir le centre dans notre mission commune qui vise à permettre aux patients atteints de cancer d'accéder aux options de traitement les plus avancées. »

Luciano Ravera, Chief Executive Officer de l'Istituto Clinico Humanitas, ajoute : « Nous sommes heureux de nous associer à IBA pour mettre à la disposition de nos patients les traitements les plus avancés. Le centre de protonthérapie renforcera les services du Humanitas Cancer Center, et en particulier son département de radiothérapie qui prend déjà soin de milliers de patients venant de toute l'Italie et de l'étranger. La protonthérapie est une forme avancée et innovante de radiothérapie et représente aujourd'hui un nouveau choix de traitement pour de nombreux types de cancer. Nos collaborations de recherche bénéficieront également de ce nouveau service qui nous permettra de contribuer au développement d'études internationales avec la communauté des autres utilisateurs de protonthérapie. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos d’Humanitas

Humanitas est un hôpital hautement spécialisé, un centre de recherche et d'enseignement, qui accueille l'Université Humanitas, un institut académique dédié aux sciences médicales. Construit autour de centres de prévention et de traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, neurologiques, auto-immunes, inflammatoires et orthopédiques, l'Istituto Clinico Humanitas gère également un service d'urgence hautement spécialisé et l'hôpital d'urgence 19, dédié au traitement des maladies infectieuses. Humanitas est le premier hôpital italien certifié par Joint Commission International depuis 2018 en tant qu'hôpital universitaire, et il est accrédité par le Service National de Santé Italien. Nommé IRCCS par le ministère de la Santé (une accréditation dans le système italien qui reconnaît les institutions axées sur l'excellence des soins cliniques et de la recherche), Humanitas est un centre de recherche de renommée internationale qui se concentre sur les maladies liées au système immunitaire. L'Istituto Clinico Humanitas est le fleuron d'un groupe hospitalier également présent à Milan, Bergame, Turin, Catane et Castellanza (Varese).

Pour plus d’informations : https://www.humanitas.it/

1 Proteus®ONE est le nom de marque de Proteus®235

