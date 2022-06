Ease2pay N.V. business update

Ease2pay kent over de eerste 5 maanden van 2022 een sterke groei van het aantal transacties. Mede door de overname van Involtum Holding B.V. in januari van dit jaar groeide in de periode januari – mei 2022 het aantal transacties van de gecombineerde onderneming tot bijna 1,7 miljoen. Zowel de bestaande activiteiten van Ease2pay (+65%) als de nieuwe activiteiten van Involtum (+164%) laten een sterke groei zien ten opzichte van 2021. Directeur Gijs van Lookeren Campagne: “Ease2pay is het jaar sterk begonnen met een forse groei door met name de partnerkanalen. De focus van het management in 2022 ligt op de uitbouw van de organisatie om book-park-charge te bieden. We zijn heel content met deze sterke groei van het aantal transacties op ons activatie- en betaalplatform.”



Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

