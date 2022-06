cBrain køber Utzonhuset i Nordhavn

Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2022

København, 30. juni 2022





cBrain har indgået aftale om at købe Utzonhuset i Nordhavn, som det seneste år har gennemgået en omfattende renovering. cBrain forventer i løbet af efteråret at flytte ind i huset, som fremover bliver selskabets nye hovedsæde i København.

Huset blev tegnet af den verdenskendte arkitekt Jørn Utzon i 1987, og i 2010 tegnede sønnen arkitekt Kim Utzon en tilbygning, som fuldender det oprindelige hus på fineste vis.

Bygningen, som i dag er fredet, har gennem årene fungeret som domicil for design- og møbelhuset Paustian og dannet rammerne for ikke kun møbler og design, men også udstillinger, filmforevisninger, foredrag og design talks.

Som nyt hovedsæde underbygger Utzonhuset cBrains internationale vækstplaner, eksempelvis som en attraktiv lokation for udenlandske besøg. Samtidig giver husets specielle indretning, med åbne etager og høje søjler bygget op omkring atrium, cBrain mulighed for at skabe et helt unikt og kreativt miljø for selskabets stadig flere medarbejdere.

Når cBrain har valgt at købe huset skyldes det, at cBrain gennem ejerskabet har større frihed til at udvikle og udnytte huset, end hvis cBrain kun var lejer, samtidig med at ejerskabet underbygger en økonomisk konsolidering.

cBrain har formået at udvikle en forretningsmodel, hvor selskabets vækst og internationale ekspansion kun kræver begrænset likviditet og investeringer. Det betyder, at cBrain i dag har opbygget en solid likvid kontantbeholdning, som forventes fortsat at vokse over de kommende år.

Gennem ejerskabet af Utzonhuset har cBrain mulighed for løbende at placere frie midler i et aktiv med lav risiko, parallelt med at investeringen forventes at påvirke driften positivt som følge af reducerede huslejeudgifter.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO























Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

Vedhæftet fil