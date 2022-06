English Finnish

EFECTE OYJ -- SISÄPIIRITIETO -- 30.6.2022 klo 13.30

Efecte Oyj toteuttaa ostotarjouksen 90,03 %:sta InteliWISE S.A.:n osakkeita ja antaa positiivisen tulosvaroituksen

Olemme vastaanottaneet sitoumuksen osallistua ostotarjoukseen osakkeenomistajilta, jotka edustavat 90,03 %:ia InteliWISEn osakkeista. Pidämme tasoa riittävänä kaupan onnistuneeksi toteuttamiseksi

Jatkamme ostotarjousaikaa kertaluontoisesti 6.7.2022 saakka, jotta useammilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus osallistua ostotarjoukseen. Tämän jälkeen Efecte aikoo poistaa InteliWISEn osakkeet julkisesta kaupankäynnistä ja lunastaa jäljellä olevat osakkeenomistajat vuoden 2022 toisen vuosipuolikkaan aikana

Kaupan toteutumisen positiivisesta vaikutuksesta sekä SaaS-liikevaihdon vakaasta orgaanisesta kehityksestä johtuen päivitämme vuoden 2022 SaaS-liikevaihdon kasvua koskevan ohjeistuksemme noin 25 %:iin (aiemmin “yli 20%”)

Ostotarjouksen tulos

Efecte tiedotti 27.5.2022 tehneensä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen InteliWISE S.A.:n (”InteliWISE”) osakkeenomistajille kaikkien näiden omistamien InteliWISEn osakkeiden hankkimisesta 3,99 puolan zlotyn (noin 0,85 euron) osakekohtaista käteisvastiketta vastaan (”Ostotarjous”).

Ostotarjouksen hyväksymisajan lopussa 29.6.2022 Efecte on vastaanottanut osakkeenomistajilta peruuttamattomia sitoumuksia yhteensä 6 175 244 osakkeen myymisestä, mikä edustaa 90,03 prosenttia kaikista InteliWISEn osakkeista ja äänistä. Efecte pitää tulosta riittävänä kaupan onnistuneeksi toteuttamiseksi ja toteuttaa Ostotarjouksen mukaisen kaupan alkuperäisen hyväksymisajan loppuun mennessä vastaanotettujen peruuttamattomien sitoumusten osalta. Arvioitu selvityspäivä on 1.7.2022. InteliWISE tullaan selvityspäivän jälkeen yhdistämään Efecten konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä 1.7.2022 alkaen.

Lisäksi Efecte jatkaa Ostotarjouksen mukaista tarjousaikaa 6.7.2022 saakka (”Jatkokausi”), jotta InteliWISEn jäljellä olevilla osakkeenomistajilla olisi mahdollisuus hyväksyä tarjous. Tarjousaikaa ei tämän jälkeen jatketa. Jatkokauden aikana vastaanotettujen sitoumusten osalta arvioitu selvityspäivä on 11.7.2022.

Jos Jatkokauden jälkeenkin osakkeenomistajilta vastaanotettujen sitoumusten määrä edustaa yhteensä alle 95 %:ia InteliWISEn osakkeista ja äänistä, Efecte aikoo julkistaa uuden ostotarjouksen, jonka loppuun saattaminen mahdollistaisi InteliWISEn osakkeiden poistamisen Warsaw NewConnect vaihtoehtoiselta markkinapaikalta. Efecte ei aio korottaa hintaa 3,99 zlotyn tasosta tällaisessa mahdollisessa ostotarjouksessa. Puolassa astuu lokakuussa 2022 voimaan uusi laki koskien konserniyhtiöiden välisiä suhteita. Voimaan astuvien säännösten mukaan eräiden edellytysten täyttyessä enemmistöosakkeenomistaja, joka omistaa vähintään 75 % yhtiön osakkeista ja äänistä, voi lunastamismenettelyssä lunastaa kaikkien jäljellä olevien vähemmistöosakkaiden osuudet listaamattomassa yhtiössä. Uusi lainsäädäntö mahdollistaisi sen, että Efecte voisi lunastaa vähemmistöosakkaiden osuudet siinäkin tapauksessa, että Ostotarjouksessa mainittu 95 %:n raja ei ylity. Jos 95 %:n raja ylittyy, markkinapaikalta poistamista ja vähemmistöosakkaiden lunastamista koskevat menettelyt voidaan aloittaa välittömästi kaupan toteutumisen jälkeen.

Ohjeistus vuodelle 2022

Kaupan toteutumisella tulee olemaan positiivinen vaikutus Efecten SaaS-liikevaihtoon ja SaaS-kasvuun vuonna 2022. Kaupan ja SaaS-liikevaihtomme positiivisen orgaanisen kehityksen vuoksi odotamme SaaS-liikevaihtomme kasvun olevan noin 25 % aiemmin ohjeistetun yli 20 %:n sijaan.

Uusi ohjeistus vuodelle 2022 (30.6.2022 alkaen):

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 25 % ja käyttökatteen olevan positiivinen ennen epäorgaanisiin toimiin liittyviä kustannuksia.

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2022 (11.2.2021-30.6.2021):

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20 % ja käyttökatteen olevan positiivinen ennen mahdollisia epäorgaanisiin toimiin liittyviä kustannuksia.

Efecte Oyj

Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille goljateille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

