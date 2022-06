  Innofactor on saattanut loppuun Invencon yritysoston

Finnish English

Innofactor Oyj:n Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 30.6.2022 klo 13.30

Innofactor Oyj julkisti 20.6.2022 allekirjoittaneen sopimuksen Invenco Oy:n osakekannan ostosta. Innofactor on tänään saattanut loppuun yritysoston ja Invenco Oy on siirtynyt Innofactorin omistukseen 30.6.2022 alkaen.

Lisätietoa kaupasta 20.6.2022 julkaistussa pörssitiedotteessa: https://www.innofactor.com/fi/uutisarkisto/sijoittajille/innofactor-ostaa-suomalaisen-data--ja-analytiikkaratkaisuihin-erikoistuneen-invencon/.

Espoossa 30.6.2022

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles