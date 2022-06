Boralex annonce la mise en service de 53 MW de parcs éoliens en France

English French

PARIS, 30 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX), premier producteur indépendant de l’éolien terrestre de France, annonce la mise en service de 3 parcs éoliens pour une puissance totale de 53 MW. Boralex exploite 1,1 GW en France et 2,5 GW dans le monde.



Ces parcs sont situés sur la commune de Louville-la-Chenard dans le département de l’Eure-et-Loir, dans la région Centre-Val de Loire. Ces mises en service consistent en un renouvellement de deux parcs éoliens existants composés de six éoliennes chacun et en la construction d’une extension composée de sept éoliennes. Les trois chantiers ont été menés en parallèle et supervisés par les équipes de Boralex. À eux trois, ils produiront environ 138 GWh par an, soit la consommation électrique annuelle d’environ 60 000 foyers français, l’équivalent de la ville d’Orléans.

Renouvellement du parc éolien de Remise de Réclainville : Date de mise en service : 9 mai 2022 Caractéristiques des nouvelles éoliennes : 6 Nordex N117 (puissance unitaire de 2,4 MW, hauteur de 150 m en bout de pale) Puissance totale du parc après renouvellement : 14 MW (Puissance avant renouvellement : 12 MW)



Renouvellement du parc éolien d’Evits & Josaphat : Date de mise en service : 24 juin 2022 Caractéristiques des nouvelles éoliennes : 6 Nordex N117 Puissance totale du parc après renouvellement : 14 MW (Puissance avant renouvellement : 12 MW)



Parc éolien de Bois des Fontaines : Date de mise en service : 12 mai 2022 Caractéristiques des éoliennes : 7 Nordex N117 Puissance totale du parc : 25 MW



« En tant que propriétaire exploitant de sites de production d’énergie renouvelable, Boralex veille à gérer le cycle de vie de ses sites de façon optimale. Le renouvellement éolien fait partie intégrante de notre stratégie. A ce jour, 100 % de nos sites en fin de cycle ont été non seulement renouvelés, mais également modernisés. Le renouvellement est, par ailleurs, avantageux pour les communes qui nous accueillent. En effet, il pérennise les engagements pris à la mise en service initiale et la production d’une énergie verte locale et très compétitive », a déclaré Nicolas Wolff, vice-président et directeur général Boralex, Europe.

Privilégier l’économie circulaire

Le plan de démantèlement pour le renouvellement des parcs éoliens de Remise de Réclainville et d’Evits & Josaphat mise sur la réutilisation des matières premières et le recyclage des matériaux existants, selon les principes de l’économie circulaire. Ainsi, ce sont 300 m3 de béton et 40 tonnes d’acier par éolienne démantelée qui ont été récoltés et envoyés dans leur filière de recyclage respective. Les éoliennes connaîtront quant à elles une seconde vie grâce à leur vente sur le marché de l’occasion.

Respecter et protéger la biodiversité

Dès la phase de conception de nos projets, nous appliquons avec la plus grande rigueur les procédures réglementaires et le principe de la séquence ERC (« Eviter, Réduire, Compenser ») afin d’éviter au maximum les répercussions de notre activité sur l’environnement. Le chantier éolien réalisé sur la commune de Louville-la-Chenard a, dans sa globalité, été suivi de manière régulière par un écologue depuis son démarrage en juillet 2021. Aussi, parmi les mesures en faveur de la biodiversité, 300 mètres linéaires de haie composée d’essences locales ont été plantés en janvier 2022 afin de créer des habitats d’intérêt pour les espèces environnantes.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à 2,5 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 3,5 GW dans l'éolien et le solaire et de près de 200 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com . Suivez-nous sur Facebook , LinkedIn et Twitter .

Renseignements

Médias - France (Agence)

Virginie Raison

Consultante RP

Oxygen

06 65 27 33 52

virginie@oxygen-rp.com

Médias - Canada Relations avec les investisseurs Camille Laventure

Conseillère, Communications numériques

Boralex inc.

438-883-8580

camille.laventure@boralex.com

Stéphane Milot

Directeur, relations avec les investisseurs

Boralex inc.

514 213-1045

stephane.milot@boralex.com

Source : Boralex inc.