Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – opdateret informationsdokument

Selskabsmeddelelse nr. 4, 2022

Hellerup, 30. juni 2022

Opdatering af informationsdokument for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

I henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde er informationsdokumentet for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S opdateret og offentliggøres dags dato. Dokumentet kan findes vedlagt denne meddelelse, samt på selskabets hjemmeside www.arthaoptimum.dk , hvor det kan downloades ligesom det gør sig gældende for selskabets vedtægter m.m.

Informationsdokumentet er blevet opdateret som følge af, at Forvalter har ændret det resultatafhængige honorar. I forlængelse af fondsbørsmeddelelse af 29. december 2021, hvor der blev indført et foruddefineret fast minimumsafkast (hurdle rate), som svarer til det forventede afkast på Selskabets strategiske aktivallokering, er der tillige indført, at det resultatafhængige honorar i Artha Optimum afregnes efter High Water Mark-princippet. Det sikrer, at der først kan opkræves resultatafhængigt honorar, når fondens NAV (indre værdi) er højere end den senest anvendte indre værdi ved beregningen af resultatafhængigt honorar. En investor undgår dermed at betale resultathonorar for det samme afkast flere gange, selvom indre værdi er faldet i den mellemliggende periode.

Både hurdle rate og High Water Mark er indført med virkning ultimo 2021. High Water Mark fastsættes ligesom hurdle rate en gang årligt.

For perioden 01.01.2022 til 31.12.2022 er 5.824 kr. (svarende til NAV pr. 31.12.2021) gældende som fondens HWM. Hurdle rate for perioden er fastsat til 4,12%. Dette medfører, at HWM inkl. Hurdle rate er 6.064 kr. og selskabets indre værdi skal dermed overstige 6.064kr. før der opkræves et resultatafhængigt honorar.

Informationsdokumentet er endvidere blevet opdateret med de seneste tal, figurer etc.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør

+45 70 25 00 05

e-mail: info@artha.dk

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

