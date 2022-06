Le CN investira 20 M$ en Iowa pour favoriser une croissance durable, améliorer sa capacité et renforcer son engagement à l’égard de la sécurité

English French

HOMEWOOD, Ill., 30 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il prévoit investir environ 20 M$ en Iowa en 2022. Ce montant comprend des investissements dans la technologie, la capacité, le matériel roulant, les initiatives de décarbonisation à l’échelle de l’entreprise et les améliorations dans le réseau. Ces investissements permettront de propulser une croissance durable et d’assurer le transport sécuritaire continu des marchandises dans l’Iowa et ailleurs sur le réseau transcontinental du CN.



« Nous continuons d’investir des montants importants dans notre réseau, la technologie et la capacité. Nous sommes en train de créer le premier chemin de fer du 21e siècle afin de pouvoir en faire davantage pour nos clients, nos cheminots, nos actionnaires et les collectivités où nous exerçons nos activités. »

Sean Finn, Vice-président exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques du CN



« Les chemins de fer aident à acheminer les produits agricoles et manufacturés de l’Iowa vers les marchés du pays. Notre économie dépend de tous les types d’infrastructures. Nous sommes très chanceux d’avoir accès à un service ferroviaire dans tout l’Iowa, et cet investissement du CN aidera nos fabricants et nos agriculteurs à continuer de nourrir, de construire et d’alimenter le monde. »

Chuck Grassley, sénateur américain, Iowa



Le programme d’entretien porte notamment sur :

le remplacement des rails sur une distance de plus de 14 milles;

la pose d’environ 9 000 traverses neuves;

la reconstruction de la surface de 14 passages à niveau; et

des travaux d’entretien de ponts, de ponceaux, de systèmes de signalisation et d’autres éléments d’infrastructure des voies.

L’Iowa en chiffres :

Dépenses en immobilisations : plus de 150 M$ au cours des cinq dernières années

Effectif : environ 230 personnes

Milles de parcours en exploitation : 574

Partenariats communautaires : 8 000 $ US en 2021

Dépenses à l’échelle locale : 24 M$ US en 2021

Impôts et taxes en espèces versés : 5,8 M$ US en 2021

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Sources: