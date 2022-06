Finnish English

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 30.6.2022 klo 16.00

Talenom vahvistaa asemaansa Espanjassa ostamalla yhden johtavista paikallisista FinTech-alustoista

Talenom Oyj on sopinut tänään ostavansa Nomo-nimisen alustaliiketoiminnan liiketoimintakaupalla. Nomon toimisto sijaitsee Espanjan Barcelonassa, ja sen liiketoiminta kattaa koko maan. Nomo tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen digitaalisen alustan kirjanpitoon sekä talous- ja verosuunnitteluun. Alusta on suunnattu yksinyrittäjille ja pk-yrityksille, ja se sisältää ratkaisuja myyntilaskutukseen, kuluhallintaan, pankkiyhteyksiin ja -täsmäytykseen, maksutileihin ja -kortteihin, kirjanpitoon ja veroneuvontaan. Myyjänä kaupassa on Innocells, joka on Espanjan neljänneksi suurimman pankin, Banco Sabadellin, pääomasijoitusyksikkö ja digitaalinen innovaatiokeskus.

Nomon hankinta tarjoaa Talenomille pääsyn Espanjan noin kuuden miljoonan mikroyrityksen ja itsenäisen ammatinharjoittajan markkinaan, joka on perinteisesti ollut alipalveltu digitaalisten ratkaisujen osalta. Nomo muodostaa perustan Talenomin toiminnalle tässä strategisessa asiakassegmentissä skaalautuvalla ratkaisulla, jossa yhdistyvät ohjelmisto, automaatio ja henkilökohtainen palvelu.

Nomo on kasvanut nopeasti ja rakentanut alle kolmessa vuodessa innovatiivisen digitaalisen ratkaisun. Nomolla ja Talenomilla on yhteinen näkemys taloushallinnon tuotteesta, jossa yhdistyvät ohjelmisto, palvelut ja pankkitoiminnot. Yhtiöt täydentävät toisiaan paikallisten markkinoiden asiantuntemuksella ja tulevat ajan mittaan tekemään yhteistyötä rajat ylittävässä tuotekehitystiimissä. Nomo työllistää tällä hetkellä noin 25 ammattilaista. Asiakaskunta koostuu paikallisista itsenäisistä ammatinharjoittajista ja mikroyrityksistä. Yrityskaupan jälkeen Nomo jatkaa toimintaansa Barcelonassa omalla brändillään Talenomin tytäryhtiönä. Nomo aikoo jatkaa investointejaan ja laajentaa palveluvalikoimaansa kasvattaakseen asemaansa Espanjan pienasiakassektorissa.

Nomo on todistanut kykynsä ja toimivuutensa Espanjan markkinalla onnistumalla kiihdyttämään kasvuaan. Odotamme kiihtyvän ja skaalautuvan kasvun jatkuvan edelleen. Liiketoimintakaupalla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Talenomin taloudelliseen asemaan tai tulevaisuuden näkymiin. Kauppahintaa ei julkisteta.

”Nomo on kehittänyt hienon tuotteen. Olemme vaikuttuneita heidän tuottavuudestaan ja keskittymisestään asiakaskokemukseen. Tiimien yhteinen intohimo on auttaa pienyrityksiä. Olen erittäin innoissani tästä mahdollisuudesta kasvaa yhdessä. Tämä hankinta nopeuttaa merkittävästi Talenomin strategian etenemistä Espanjassa”, toteaa Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

”Tämä kauppa antaa tunnustusta Nomon kasvulle, skaalautuvuudelle ja potentiaalille Talenomin kaltaiselta referenssiyhtiöltä. Olemme todella iloisia siitä, että olemme jatkossa osa kirjanpitoalan edistyksellistä yritystä, joka auttaa Nomoa jatkamaan kasvua parhaana ratkaisuna yksinyrittäjille ja pk-yrityksille heidän hallitessa päivittäisiä liiketoimiaan, kirjanpitoaan, talouttaan ja verojaan. Tämä kauppa laajentaa mahdollisuuksiamme ratkaista kaikki pienyritysten taloushallinnon tarpeet”, toteaa Nomon toimitusjohtaja Xavier Capellades.

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi



