COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 30 juin 2022 17h40 CEST

Nextensa SA : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions





En application de l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nextensa SA (la ‘Société’) communique les informations suivantes suite à une demande de dématérialisation d'actions nominatives (avec droit de vote double) :

Situation au 30 juin 2022 :

Total du capital : EUR 109.997.148,34

Nombre total de titres avec droit de vote : 10.002.102

Nombre de titres à droit de vote double : 1.797.268(1)





Nombre total des droits de vote (= le dénominateur): 11.799.370

Sur base de ces informations, les actionnaires de la Société peuvent vérifier s'ils se situent au-dessus ou en dessous de l'un des seuils de 3% (seuil statutaire), 5%, 10%, ... (et autres multiples de cinq) du total des droits de vote, et si, par conséquent, il existe une obligation de notifier le franchissement de ce seuil.





(1) 204 des 1.797.268 actions leur donnant en principe droit à double droit de vote sont détenues par une filiale de la Société. Les droits de vote attachés à ces 204 actions ont donc été suspendus.





Pour plus d'informations

Michel Van Geyte,

Chief Executive Officer

+32 3 238 98 77

michel.van.geyte@nextensa.eu





A propos de Nextensa

Depuis le 19 juillet 2021, Nextensa SA (anciennement dénommée Leasinvest Real Estate) est investisseur/promoteur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissement de la société, d’une valeur totale d’environ 1,34 milliard d’euros au 31/03/2022, se répartit entre le Grand-Duché de Luxembourg (46 %), la Belgique (41 %) et l’Autriche (13 %). Nextensa est un des principaux investisseurs immobiliers au Luxembourg. Le portefeuille de développement est réparti entre les sites de Tour&Taxis (B) et de la Cloche d’Or (L), où des développements mixtes (résidentiels et bureaux) sont en cours et où de nouveaux projets seront lancés dans les années à venir. En outre, il existe également un pipeline de développement en Belgique et au Luxembourg de plus de 300 000 m² de bureaux et d'immeubles résidentiels. Cotée sur Euronext Bruxelles, la société affiche une capitalisation boursière de 560,1 millions d’euros (valeur au 29/06/2022).

