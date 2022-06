English French

Nanterre, le 30 juin 2022

VINCI va réaliser le projet routier du Penlink au nord d’Auckland (Nouvelle-Zélande)

Conception et construction d’une route de 7 km incluant le premier pont extradossé 1 du pays

du pays Un contrat de 510 millions de dollars néo-zélandais (305 millions d’euros)

L’agence au transport néo-zélandaise Waka Kotahi a attribué à HEB Construction - filiale de VINCI Construction en Nouvelle-Zélande - en groupement avec Fulton Hogan, Aurecon et Tonkin + Taylor, le contrat de conception et construction du projet Penlink au nord d’Auckland. Le contrat, de type “alliance”, associe dans une même équipe le groupement concepteur-constructeur et le client.

Cette infrastructure constituera une connexion majeure dans la région, améliorant la sûreté et la fiabilité de l’offre de mobilité aux usagers.

Le projet, d’une valeur de 510 millions de dollars néo-zélandais (305 millions d’euros) comprend la construction d’une nouvelle voie rapide à 2x2 voies de 7 km, complétée d’une voie à mobilité partagée pour piétons et cyclistes, ainsi que la construction de six ponts, dont le premier pont extradossé de Nouvelle-Zélande.

La conception et les méthodes de construction retenues permettront de réduire les émissions carbone jusqu’à 20 % par rapport à une conception classique. L'entrée abaissée du pont extradossé de 550 mètres s'intègrera au paysage tout en réduisant de 235 mètres la longueur totale du pont et, de fait, la quantité d'acier et de béton utilisée. La traverse a été conçue avec deux piles au lieu de trois dans la rivière Wēiti.

Le groupement s’est engagé à favoriser le recyclage des matériaux, l’utilisation des sources d'énergie renouvelables et la récupération des eaux de pluie.

La construction sera menée en protégeant la faune et la flore locales grâce à des études en amont et à une surveillance continue pendant toute la durée des travaux qui devraient s’achever en 2026.

1 Un pont extradossé s’apparente à la fois à un pont caisson en béton précontraint construit par encorbellements successifs et à un pont haubané. Le tablier du pont est supporté à la fois par des câbles de précontrainte intérieurs au béton, et des câbles extérieurs au béton. Il en résulte une conception globalement plus efficace pour des ponts de moyenne et longue portée.

