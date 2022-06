English French

Worldline finalise l’acquisition des activités d’acquisition commerçant d’Eurobank

Paris La Défense, le 30 juin 2022 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiement, annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition des activités d’acquisition commerçant d’Eurobank dans le cadre de sa stratégie de consolidation européenne.

Eurobank Merchant Acquiring (EBMA) est un acquéreur de cartes important sur le très dynamique marché grec, avec une part de 21% des volumes de transactions traitées dans le pays. EBMA gère environ 219 millions de transactions par an, soit un volume de paiement d'environ 7 milliards d'euros, à partir d'un réseau d'environ 190 000 points de vente. La société sert un portefeuille diversifié et de grande qualité de 123 000 marchands, dont plus de 50 % sont des PME en termes de MSV.

Cette acquisition représente pour Worldline une opportunité de développement important de ses activités de Services aux Commerçants sur ce marché dynamique du sud de l'Europe, toujours tiré par le passage de l'argent liquide à la carte avec un taux d'adoption des paiements électroniques important et un fort développement du commerce en ligne. Par ailleurs, l'exposition à l'économie grecque, soutenue par l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, offre des opportunités de croissance supplémentaires.

Dans ce secteur en évolution rapide, stimulé par l'adoption par les consommateurs de nombreuses méthodes de paiement innovantes, EBMA constitue un actif idéal pour poursuivre le déploiement des solutions et services à valeur de Worldline sur le marché grec et offrir des services de paiement de bout en bout, en s'appuyant sur le réseau d'acceptance de Cardlink (acquis en 2021).

Dans le cadre de la transaction, Worldline et Eurobank s'engagent dans un partenariat commercial à long terme permettant de tirer parti du solide réseau bancaire d’Eurobank en tant que canal commercial de premier plan afin de distribuer aux commerçants physiques et en ligne les meilleurs produits et services de paiement de Worldline et d’EBMA.

En tant que leader européen des paiements, Worldline continue d'exécuter sa stratégique en se concentrant sur les opportunités de consolidation créatrices de valeur afin d'accroître sa taille, sa portée et sa présence directe dans un nombre croissant de pays en partenariat avec les meilleures institutions financières locales.

A propos de Worldline



Worldline [Euronext : WLN] est un leader mondial des paiements et le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs. Avec 20 000 collaborateurs dans plus de 50 pays, Worldline fournit à ses clients des solutions durables, fiables et innovantes qui contribuent à leur croissance. Worldline propose des solutions d’acquisition commerçant en magasin et en ligne, le traitement hautement sécurisé des transactions de paiement ainsi que de nombreux services numériques. Le chiffre d’affaires proforma 2021 de Worldline s’est élevé à près de 4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

Avertissements

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25 avril 2022 sous le numéro de dépôt D.22-0342.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

