VGP Kondigt de Ondertekening aan van haar eerste Acquisitieproject in Frankrijk, met de Onderneming VALGO

30 juni 2022, 18:00 CET, Petit-Couronne, Frankrijk: VGP NV (“VGP” of “de Groep”) en VALGO hebben een verkoopbelofte ondertekend voor de aankoop van 32 hectare grond in Petit-Couronne, bij Rouen, waarop de voormalige Petroplus raffinaderijeenheden waren gevestigd. Dit brownfield herontwikkelingsproject is in lijn met VGP's expertise en strategie. Dankzij het feit dat VALGO al zes jaar eigenaar is van het terrein en haar expertise op het gebied van asbestverwijdering, bodem- en grondwatersanering, in-situ materiaal- en afvalverwerking en ontwikkeling, is in dit gebied een terrein ontstaan dat geschikt is voor de ontwikkeling van nieuwe industrieën en activiteiten.

Het terrein van 32 hectare, gelegen aan de oevers van de Seine en dicht bij de A13, is bijzonder strategisch gelegen voor toekomstige gebruikers. Na grondige sanering door VALGO is het terrein nu klaar voor herontwikkeling. VGP is nog maar enkele maanden in Frankrijk aanwezig en is verheugd om via dit grootschalige project haar activiteiten te starten op het dynamische grondgebied van de Normandische metropool Rouen. In totaal zal ongeveer 150.000 m² worden herontwikkeld voor industriële en logistieke projecten, waarbij het de bedoeling is dat de werkzaamheden in 2023 van start gaan.

Voor VGP is de samenwerking met de lokale overheden een absolute prioriteit, aangezien de ontwikkelingsprojecten een directe impact hebben op de betrokken gebieden. In Petit-Couronne zal de herontwikkeling van deze brownfield dan ook een gelegenheid zijn om deel te nemen aan de heropleving van het gebied in termen van werkgelegenheid en zo een antwoord te bieden op de economische en milieu-uitdagingen van de regio Rouen. Aurélien Coudert, Algemeen Directeur VGP Frankrijk, is verheugd over de samenwerking met VALGO en overtuigd van de aantrekkelijkheid van het gebied en het ontwikkelingspotentieel ervan.

VGP en VALGO bundelen ook hun krachten om een ambitieus en innoverend milieubeleid te voeren. Door een beleid van innovatie ten dienste van de klanten en de gebieden, plaatst VGP de uitdagingen van energie-efficiëntie, vermindering van de koolstofvoetafdruk en duurzaamheid van gebouwen in het centraal in haar projecten. Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2025 koolstofneutraal te zijn en streeft ook naar een BREEAM Excellent-certificering van gebouwen en naar groene energieproductie op haar projecten. Daarnaast steunt de VGP Foundation, die in 2019 is opgericht, nu al 29 projecten op het gebied van toegang tot onderwijs, behoud van biodiversiteit en bescherming van cultureel erfgoed.

Jan Van Geet, CEO van VGP: "VGP is verheugd om haar activiteit in Frankrijk te starten op een uitzonderlijke site, met sterke economische en milieu-ambities, gedeeld door zowel onze partner VALGO als de lokale autoriteiten. Aangezien de herontwikkeling van oude bedrijfsterreinen tot de kern van onze activiteiten behoort, is dit project voor ons een prachtige gelegenheid om onze industriële en logistieke knowhow in te zetten. Door de onzekere geopolitieke situatie en de stijging van de transportprijzen zoeken bedrijven steeds meer naar lokale steun om hun bedrijf op te starten. In deze context geloven wij sterk in de relevantie van ons geïntegreerd model met een langetermijnvisie. We kijken er nu naar uit om aan de slag te gaan en alle expertise van de Groep in het project in te brengen.”

François Bouché, CEO van VALGO: "Wij zijn verheugd over de verkoop van dit omvangrijk perceel aan een grote investeerder die bekend is met de revitalisering van oude bedrijfsterreinen in Europa. Ik wil echter eerst het werk huldigen van de mannen en vrouwen die hebben geïnvesteerd in het succesvol slagen van iconische project. Meer dan 1 miljoen uren en meer dan 60 miljoen euro investeringen door VALGO waren nodig om de bladzijde om te slaan van meer dan 80 jaar raffinage op deze site, die nu al 600 banen biedt.”

VGP werd bij dit project bijgestaan door de Cheuvreux-studie (Eric Hervy), Ireo (Marine Javelle) en EOL (Jean-François Mounic).

CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Investor Relations VGP Tel: +32 (0)3 289 1433

investor.relations@vgpparks.eu Karen Huybrechts

Hoofd Marketing VGP Tel: +32 (0)3 289 14 32

karen.huybrechts@vgpparks.eu Apolline Thomasset

Esprit des Sens voor VGP Tel: +33 6 19 42 57 83

a.thomasset@eds-groupe.com Caroline Cazanave

VALGO Tel: +33 6 98 35 08 99

caroline.cazanave@valgo.com

OVER VGP EN VALGO

VGP N.V. is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 11,28 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgisch familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag circa 360 FTE’s in dienst en is actief in 16 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 5,75 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 2,33 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.vgpparks.eu/nl/

VALGO is een middelgrote internationale onderneming die sinds 2004 actief is in de milieusector en zijn hoofdkantoor heeft in Frankrijk. VALGO, "Dokter van de aarde en de gebouwen", heeft zich tot taak gesteld zorg te dragen voor de aarde en braakliggende terreinen en industrieterreinen nieuw leven in te blazen door de biodiversiteit in stand te houden dankzij zijn unieke model: VALGOrisation. Dit unieke model, dat door VALGO werd gecreëerd, integreert alle schakels van de waardeketen in een kant-en-klare oplossing die grote accounts en openbare en particuliere organisaties in staat stelt hun milieuverplichtingen te herwaarderen om zo duurzame projecten te creëren en tegelijk een gecontroleerde economische logica te verzekeren. Tot op heden vertrouwen meer dan duizend klanten op ons om hun projecten ecologisch verantwoord en economisch duurzaam te maken.

Met een beoogde omzet van 100 miljoen euro in 2022, ontwikkelt VALGO zijn missie van nabijheid met zijn 12 agentschappen in Frankrijk (waarvan 1 op het eiland Reunion) en zijn 6 internationale dochterondernemingen met key accounts met als doel zijn unieke expertise als "dokter van de aarde" te verspreiden en oplossingen aan te reiken voor een duurzamere wereld.

www.valgo.com

