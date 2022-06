Baseload Power Corporation reçoit un financement de 3,5 millions de dollars de Ressources naturelles Canada pour un réseau de recharge de véhicules électriques

English French

BURLINGTON, Ontario, 30 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Baseload Power Corp. (Baseload) est heureuse d’annoncer qu’elle a reçu un financement de 3,5 millions de dollars de Ressources naturelles Canada (RNCan) pour soutenir la croissance de son réseau de charge de véhicules électriques (VE), appelé Charge VE AURA (AURA), à travers le Canada. Baseload et RNCan ont annoncé ce partenariat de financement aujourd’hui au Burlington Centre, où se trouve la plus récente station de charge de VE mise en service par Baseload.



Grâce au financement de RNCan, le réseau AURA de Baseload augmentera de 67 chargeurs rapides de VE et de 31 chargeurs à vitesse moyenne de niveau 2 qui seront installés et opérationnels en Ontario et au Québec d’ici la fin de l’année. Le financement a été reçu dans le cadre du Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) de RNCan, qui vise à soutenir les initiatives qui aident le Canada à respecter son engagement à atteindre une émission nette de zéro d’ici 2050.

« Avec le gouvernement du Canada, nous faisons les investissements nécessaires dans l’infrastructure de recharge des VE pour contribuer à assurer un avenir durable au Canada, affirme Jonathan Sandler, président de Baseload. L’électrification des transports est essentielle pour garantir que nous gérons bien notre planète, en la laissant aux générations futures dans un meilleur état que celui dont nous avons hérité. »

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Des investissements comme celui annoncé aujourd’hui en Ontario pour l’installation de bornes de recharge permettront à plus de Canadiens de s’engager sur la voie d’un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. » a déclaré L’honorable Jonathan Wilkinson , ministre des Ressources naturelles

« En rendant les véhicules zéro émission plus abordables et en investissant dans des stations et infrastructures de recharge, nous améliorerons la qualité de l’air et créerons un environnement plus sain pour les générations futures. Notre gouvernement continuera de faire des investissements novateurs pour combattre les changements climatiques à Burlington et dans le reste du pays. » a déclaré L’honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée de Burlington

AURA propose des solutions de recharge de VE clés en main couvrant des vitesses de recharge à plusieurs niveaux pour des applications commerciales, sur le lieu de travail, pour des parcs de véhicules et pour la maison dans le cadre de divers accords commerciaux. Le réseau AURA est implanté dans des propriétés commerciales, des lieux de travail et des magasins de premier ordre en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. AURA utilise le système d’exploitation des chargeurs de véhicules électriques de FLO et l’expertise de Smith & Long Ltd. en matière de conception et de construction afin d’offrir la meilleure fiabilité de recharge de VE de sa catégorie.

« Nous sommes très heureux de soutenir AURA et Baseload Power dans ce déploiement majeur, a déclaré Louis Tremblay, président et directeur général de FLO. L’expansion de FLO à des endroits clés au Canada, notamment en Ontario par le réseau AURA, a été essentielle à la croissance globale du réseau, offrant aux conducteurs de VE le service qu’ils attendent et méritent. »

Les chargeurs rapides de VE d’AURA sont situés dans des propriétés commerciales, notamment celles appartenant à RioCan et celles détenues conjointement par RioCan et KingSett Capital. « Nous sommes fiers de faire cette annonce au Burlington Centre et nous sommes ravis de travailler avec les copropriétaires RioCan et KingSett, deux grandes sociétés immobilières canadiennes qui partagent notre enthousiasme pour la promotion de l’adoption des véhicules électriques », a déclaré Paul Merkur, vice-président exécutif de Baseload.

« En tant que gardiens de la communauté et leader du secteur immobilier canadien, nous nous efforçons d’apporter des options durables aux communautés dans lesquelles nous opérons. Nous sommes ravis d’avoir atteint cette étape importante dans l’augmentation du nombre de stations de recharge pour véhicules électriques dans notre portefeuille », a affirmé Oliver Harrison, premier vice-président des opérations de RioCan.

« Cette importante initiative avec Baseload et RioCan s’aligne parfaitement sur l’engagement de KingSett à favoriser les progrès en matière de changement climatique et à fournir à nos parties prenantes un meilleur accès à des solutions de recharge de transport propre », a déclaré Theresa Warnaar, première vice-présidente de KingSett, chargée de la vente au détail et de la résilience des actifs.

Baseload se concentre sur le développement et la construction d’infrastructures de recharge de véhicules électriques, d’énergies renouvelables et de stockage d’énergie. Baseload continuera à servir de chef de file et à investir pour répondre aux besoins futurs de la mobilité électrique en étendant son réseau AURA à travers le Canada. Les plans d’AURA comprennent la prestation de services complémentaires, tels que la livraison d’une électricité 100 % renouvelable à tous les utilisateurs d’AURA sur la route, au travail et à la maison, ainsi que la mise en œuvre de services de réseau innovants pour aider à gérer l’impact considérable que les VE auront sur le réseau électrique.

À propos de Baseload Power

Baseload Power est une entreprise axée sur les valeurs qui collabore avec les utilisateurs d’électricité, les propriétaires fonciers, les services publics, les parties prenantes et les partenaires pour construire une infrastructure électrique durable qui profite aux particuliers, aux entreprises, aux communautés et au monde entier. Grâce au développement, à la construction, à la propriété et à la gestion d’actifs électriques durables, notamment des projets de production éolienne et solaire, des solutions de stockage d’énergie et Charge VE AURA, un réseau de stations de charge de véhicules électriques de premier ordre, nous contribuons à accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone et un avenir plus respectueux de l’environnement. La direction de Baseload a été directement responsable du développement de plus de 5 % de tous les projets d’énergie renouvelable en fonctionnement en Ontario, au Canada. Baseload possède actuellement un portefeuille de plus de 2 GW de projets de stockage d’énergie et d’énergie renouvelable combinés à des projets de stockage d’énergie en développement à travers le Canada. Le réseau AURA de l’entreprise comprend 20 emplacements qui offriront des services de charge rapide à courant continu pour les VE en Ontario et au Québec cette année, avec 20 autres emplacements qui seront construits en 2023.

www.auracharging.com

www.baseloadpower.ca

www.nrcan.gc.ca

www.flo.com

www.riocan.com

www.kingsettcapital.com

