Informatie met betrekking tot het Totaal Aantal Stemrechten (Noemer) volgend conversie van Negma Converteerbare Obligaties en Gedeeltelijke Terugbetaling van Kreos/Pontifax Converteerbare Obligaties

Negma Group heeft 180 converteerbare obligaties geconverteerd resulterende in een kapitaalverhoging van EUR 450.000 en Kreos/Pontifax converteerbare obligaties werden terugbetaald ten belope van een bedrag van EUR 3 miljoen

Leuven, BE, Boston, MA, US – 30 juni 2022 – 20.00u CET – Overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt Oxurion NV (Euronext Brussel: OXUR) (de “Vennootschap” of “Oxurion”), de onderstaande informatie openbaar met betrekking tot de conversie van de Negma obligaties, volgend op de uitgifte van 1.216.216 nieuwe gewone aandelen op 7 juni (zoals genoteerd op 9 juni) 2022, voor een totaalbedrag van EUR 450.000, ten gevolge van de conversie van 180 converteerbare obligaties in het kader van de kapitaaltoezegging afgesloten met Negma Group.

Volgend op de voltooiing van de kapitaalverhoging door conversie van de Negma converteerbare obligaties, bedraagt het totaal aantal door Oxurion uitgegeven aandelen 49.821.189 uitstaande gewone aandelen met stemrecht (ten opzichte van 48.604.973 uitstaande gewone aandelen voorheen). Dit getal zal worden gebruikt als noemer voor de berekening van de percentages inzake het aandelenbezit.

Daarnaast heeft Oxurion EUR 3 miljoen (30%) terugbetaald van de Kreos/Pontifax Converteerbare Obligaties die in december 2021 werden uitgegeven. In dat kader werd het cash convenant verlaagd van EUR 4 miljoen tot EUR 3 miljoen en is de aflossingsvrije periode verlengd tot het einde van het derde kwartaal van 2022. De terugbetaling vermindert het totaal aantal uit te geven aandelen bij een mogelijke conversie van de Kreos/Pontifax Converteerbare Obligaties met 1.034.482 aandelen, zonder dat dit een impact heeft op de cash runway zoals opgenomen in het Prospectus van de Vennootschap uitgegeven in maart 2022.

Daarom publiceert Oxurion de volgende bijgewerkte informatie:

Kapitaal (EUR) 69.456.161,32 Totaal aantal stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen) 49.821.189 Totaal aantal gewone aandelen (= noemer) 49.821.189 Totaal aantal uitstaande rechten die het recht geven om in te schrijven op nog niet-uitgegeven stemrechtverlenende effecten: 751.500 inschrijvingsrechten, uitgegeven op 20 november 2017, die aan de houders ervan het recht geven om in te schrijven op 751.500 stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen);

60.000 inschrijvingsrechten, uitgegeven op 23 december 2020, die aan de houders ervan het recht geven om in te schrijven op 60.000 stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen);

1.010.000 inschrijvingsrechten, uitgegeven op 14 april 2021, die aan de houders ervan het recht geven om in te schrijven op 1.010.000 stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen);

550.000 inschrijvingsrechten, uitgegeven op 22 september 2021, die aan de houders ervan het recht geven om in te schrijven op 550.000 stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen);

100 converteerbare obligaties, uitgegeven op 20 december 2021, die aan de houders ervan (Kreos Capital VI (UK) Limited, Pontifax Medison Finance (Israel) L.P. en Pontifax Medison Finance (Cayman) L.P.) het recht geven om in te schrijven op een totaal aantal stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen) in overeenstemming met de voorwaarden van deze converteerbare obligaties zoals aangehecht aan de Agreement for the provision of a Loan Facility afgesloten tussen de Vennootschap, Kreos Capital VI (UK) Limited, Pontifax Medison Finance (Israel) L.P. en Pontifax Medison Finance (Cayman) L.P., op 21 november 2021 en zoals gewijzigd naar aanleiding van de gedeeltelijke terugbetaling in juni 2022;

724.749 inschrijvingsrechten, uitgegeven op 30 december 2021, die aan de houders ervan het recht geven om in te schrijven op 724.749 stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen); en

220 converteerbare obligaties, uitgegeven op 29 april 2022, die aan de houder ervan (Negma Group) het recht geven om in te schrijven op een totaal aantal stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen) in overeenstemming met de voorwaarden zoals opgenomen in de Uitgifte en inschrijvingsovereenkomst afgesloten tussen de Vennootschap en Negma Group op 26 augustus 2021.

Over Oxurion

Oxurion (Euronext Brussel: OXUR) is een biofarmaceutisch bedrijf dat de volgende generatie oogheelkundige behandelingen ontwikkelt, die zijn ontworpen om het gezichtsvermogen te verbeteren en beter te behouden bij patiënten met retinale aandoeningen, waaronder diabetisch macula-oedeem (DME), de belangrijkste oorzaak van verlies van het gezichtsvermogen bij de werkende populatie, evenals andere aandoeningen. Oxurion heeft de bedoeling om een belangrijke rol te spelen in de behandeling van retinale aandoeningen, met inbegrip van de succesvolle ontwikkeling van THR-149, haar nieuwe therapie voor de behandeling van DME. THR-149 is een krachtige plasma kallikreïneremmer die wordt ontwikkeld als een potentiële nieuwe zorgstandaard voor tot 50% van de DME-patiënten die suboptimale respons vertonen op anti-VEGF-therapie. Oxurion heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, België, met bedrijfsactiviteiten in Boston, MA. Meer informatie is te vinden op www.oxurion.com.

Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen beschouwd worden als 'toekomstgericht'. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en kunnen bijgevolg verschillende risico's en onzekerheden met zich meebrengen en daardoor worden beïnvloed. Het bedrijf kan daarom geen garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen werkelijkheid zullen worden en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te stellen of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Aanvullende informatie betreffende risico's en onzekerheden die de bedrijfsactiviteiten beïnvloeden en andere factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van een toekomstgerichte verklaring, zijn opgenomen in het jaarverslag van het bedrijf. Dit persbericht houdt geen aanbod of uitnodiging in om effecten of activa van Oxurion in welk rechtsgebied ook te kopen of te verkopen. Effecten van Oxurion mogen in de Verenigde Staten alleen worden aangeboden of verkocht mits registratie krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een ontheffing daarvan, en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten inzake effecten in de VS.

