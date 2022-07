Scissione di CNH industrial N.V. mediante separazione e trasferimento del business “On-Highway” a Iveco Group N.V. – Liquidazione finale

English Italian

Vendita delle azioni ordinarie Iveco Group N.V. non consegnate

Londra / Torino, 30 giugno 2022

CNH Industrial N.V. (CUSIP: N20944 109; ISIN: NL0010545661; TICKER: CNHI) e Iveco Group N.V. (ISIN: NL0015000LU4; TICKER: IVG) annunciano le operazioni conclusive relative alla scissione di CNH Industrial N.V., mediante separazione e trasferimento del business On-Highway a Iveco Group N.V. (“la Scissione”), con efficacia dal 1° gennaio 2022.

Alle ore 17.00 (fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti) del 24 giugno 2022, un certo numero di azionisti CNH Industrial aventi titolo a ricevere, per effetto della Scissione, azioni ordinarie Iveco Group N.V. (per una percentuale di poco superiore all’1% del capitale emesso da Iveco Group N.V.) è risultato aver omesso di fornire i dettagli di un conto deposito titoli presso un intermediario accreditato in Monte Titoli S.p.A., a cui consegnare le azioni ordinarie di Iveco Group N.V., quotate presso Euronext Milano e suscettibili di essere depositate e gestite esclusivamente in Monte Titoli S.p.A. (di seguito “gli Aventi Diritto CNHI”, e le azioni ordinarie Iveco Group N.V. a cui avevano titolo “le Azioni IVG Non Consegnate”).

Pertanto, come da documentazione di Scissione, Citigroup Global Markets Europe AG è stata incaricata di vendere su Euronext Milano le Azioni IVG Non Consegnate, come da disciplina e pratiche di mercato applicabili. Alla conclusione delle vendite i relativi proventi (al netto di tutti i costi, ivi inclusi commissioni di vendita, costi amministrativi e commissioni di cambio) saranno liquidati agli Aventi Diritto CNHI, che riceveranno la quota di spettanza di detti proventi complessivi (in dollari statunitensi), a mezzo assegno o a mezzo bonifico, là dove abbiano fornito tempestivamente i propri riferimenti bancari a Computershare Trust Co N.A. (in qualità di transfer agent di CNH Industrial N.V.), al verificarsi delle condizioni previste. Allo stato, non è possibile definire con precisione le date di pagamento; peraltro, in caso di mancato pagamento entro il 31 luglio 2022, gli Aventi Diritto CNHI sono invitati a prendere contatto con Computershare Trust Co N.A.

Ulteriori informazioni sulle operazioni qui riguardate (in particolare l’assegnazione delle azioni ordinarie Iveco Group agli azionisti di CNH Industrial e la liquidazione delle Azioni IVG Non Consegnate) sono disponibili sul sito web di Iveco Group N.V.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gestione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche. Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 37.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore. Per maggiori informazioni e per consultare gli ultimi report finanziari e sulla sostenibilità, visita: cnhindustrial.com. Per le ultime notizie da CNH Industrial e dai suoi brand, vai sul sito: media.cnhindustrial.com

Iveco Group N.V. (MI: IVG) è un leader globale nel settore automotive, attivo nei segmenti Veicoli Commerciali e Speciali, Powertrain e correlati Servizi Finanziari. Ciascuno dei suoi otto brand è un player di riferimento nel suo specifico ambito industriale: IVECO, marchio pionieristico di veicoli commerciali che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali pesanti, medi e leggeri; FPT Industrial, leader globale nella fornitura di una vasta gamma di tecnologie avanzate di propulsione per i settori agricolo, delle costruzioni, nautico, della generazione di energia e dei veicoli commerciali; IVECO BUS e HEULIEZ, marchi di autobus urbani, interurbani e turistici per il trasporto di massa e premium; IDV, per mezzi da difesa e per la protezione civile altamente specializzati; ASTRA, un leader in grandi mezzi pesanti per cave e cantieri; MAGIRUS, il rinomato produttore di veicoli e attrezzature antincendio; e IVECO CAPITAL, il ramo finanziario che supporta tutti i marchi di Iveco Group. Il Gruppo impiega circa 34.000 persone in tutto il mondo e ha 28 stabilimenti di produzione e 29 centri di Ricerca & Sviluppo. Ulteriori informazioni su Iveco Group sono disponibili sul sito web della società, www.ivecogroup.com

