三叶草生物宣布管理层任命

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中国上海, July 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发新型疫苗和生物疗法的临床试验阶段的全球生物制药公司——三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”；香港联交所股票代码：02197）今天宣布任命王宇青女士为首席财务官，杨莉莉女士为首席人才官。这两项任命进一步加强了三叶草生物的全球管理层领导团队，推动公司迈向下一阶段的发展和成功运营。王宇青女士和杨莉莉女士还将与三叶草生物大中华区总裁蔡隆和先生紧密工作，建立并领导一个专注于中国市场的运营管理团队，以支持新冠候选疫苗SCB-2019（CpG1018/铝佐剂）即将在中国和全球上市。



三叶草生物首席执行官兼执行董事梁果先生表示：“随着三叶草生物进入发展的关键期，我们深图远虑，以进一步加强我们的领导团队。王宇青女士在美国和大中华地区建立和领导高效的财务构架和企业运营方面拥有长期优异的业绩；杨莉莉女士在培养和管理全球员工以及建设包容和多元文化方面积累了深厚的经验。在接下来的几个月里，她们将为推动三叶草生物发展成为全球商业化阶段的生物制药公司做出重要贡献。”

王宇青女士在美国和大中华区负责财务管理达25年。她在建立业务规划和资源配置流程以提高企业生产力方面积累了丰富的经验。自2021年3月以来，她一直担任三叶草生物的财务副总裁。在加入三叶草生物之前，王宇青女士曾在诺华工作了10年，担任过多个高级领导职位，包括诺华基因美国总部的核心业务规划和分析主管，以及山德士（中国）的首席财务官。在其任职诺华期间，她领导和彻底优化了多个财务团队，包括为新成立的业务部门建立财务职能，同时成功变革资源规划流程，使生产力翻倍并实现加速增长。在职业生涯早期，她曾在摩托罗拉公司和安达信会计事务所担任管理职务。王宇青女士拥有宾夕法尼亚州立大学工商管理硕士学位，以及上海交通大学工程学士学位，她是伊利诺斯州注册会计师。

杨莉莉女士拥有超过20年的人力资源、企业文化创新和组织变革管理的经验，工作足迹遍及大中华区、亚洲其他地区和美国。她自2021年5月起担任三叶草生物的人力资源高级副总裁。在加入三叶草生物之前，她是WeWork大中华区的人力资源和文化副总裁，是全球管理层团队的成员。在WeWork，杨莉莉女士将其大中华区运营从50名员工增长到2000多名员工，领导了公司的规模化增长和创新举措，并成功创建了独特的WeWork文化。在WeWork之前，她曾在耐克、李维斯、尼尔森和通用汽车担任国际和当地企业人力资源领导职务，负责领导力和人才发展，制定了基于协作的组织战略，并推动高绩效文化。她拥有复旦大学 - BI挪威商学院工商管理硕士学位，以及华东师范大学的学士学位。

三叶草生物还宣布，Phillip Lee（李德轩）先生由于个人原因决定辞去首席财务官和首席运营官的职务，但他将继续作为公司战略顾问以确保平稳过渡。三叶草生物对Phillip Lee（李德轩）先生的倾力工作和对公司的重大贡献表示感谢。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于临床试验阶段的全球生物制药公司，致力于开发新型疫苗和生物疗法。Trimer-Tag™技术平台是一个用于创造新型疫苗和生物疗法的产品开发平台。应用Trimer-Tag™ 技术平台，我们已成为新冠疫苗开发企业。我们研制了“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”，以应对由SARS-CoV-2（新冠病毒）引起的新冠大流行。

了解更多信息，请访问公司官网https://www.cloverbiopharma.com/cn 和关注公司领英LinkedIn。

三叶草生物前瞻性声明

本新闻稿包含了与我们和我们的子公司有关的若干前瞻性陈述和信息，乃基于我们管理层的信念，所作假设以及基于目前其可获得的信息而做出。当使用“旨在”、“预计”、“相信”、“可能会”、“估计”、“预期”、“展望未来”、“拟”、“可能”、“也许”、“应当”、“计划”、“潜在”、“预估”、“预测”、“寻求”、“应该”、“将”、“会”等词语以及这些词语的否定形式和其他类似表达，若涉及我们或我们的管理层，旨在识别前瞻性陈述。

前瞻性声明是基于我们目前对我们业务、经济和其他未来状况的预期和假设。我们概不保证该等预期和假设将被证实。由于前瞻性陈述涉及未来情形，其受制于难以预测的固有不确定性、风险和情况变更。我们的业绩可能与前瞻性陈述所设想的结果有重大不同。它们既不是对过往事实的陈述，也不是对未来表现的担保或保证。因此，我们提醒您不要过度依赖任何该等前瞻性陈述。我们在本文中所作的任何前瞻性陈述仅为截至其提出之日的意见。可能导致我们实际业绩有所出入的因素或事件可能不时出现，而我们不可能预测所有这些因素或事件。根据适用法律、规则和法规的要求，我们不承担任何由于新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。本警示声明适用于本文件所载的所有前瞻性陈述。

三叶草生物媒体联络人：

闵熙

公共事务部高级副总裁

media@cloverbiopharma.com

Naomi Eichenbaum

投资者关系副总裁

investors@cloverbiopharma.com