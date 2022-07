English Danish

Selskabsmeddelelse

1. juli 2022

Meddelelse nr. 12

NKT underskriver turnkey kontrakt til Champlain Hudson Power Express projektet i USA

I selskabsmeddelelse nr. 14 af 21. september 2021, informerede NKT om at have indgået en eksklusiv Preferred Supplier Agreement (PSA) som turnkey kabelleverandør til Champlain Hudson Power Express højspændingstransmissionslinjen i USA.

NKT har nu underskrevet en kontrakt om konstruktion, produktion og installation af 400kV jævnstrømskabler til Champlain Hudson Power Express transmissionslinjen i USA med projektpartneren CHPE LLC. Kontrakten er betinget af endelig investeringsbeslutning på projektet hvilket forventes i løbet af 3. kvartal 2022.



Kontrakten har en værdi på mere end EUR 1,4 mia. (mere end EUR 1,3 mia. i std. metal priser). Den er desuden et vigtigt skridt for NKT i at styrke markedspositionen i USA og dermed bidrage til den grønne omstilling af Nordamerika ved at anvende virksomhedens omfattende viden og erfaring indenfor jævnstrømsteknologi.

Champlain Hudson Power Express vil gøre det muligt at transportere ​​bæredygtig vandkraft fra Canada til byen New York. Transmissionsledningen på 1.250 megawatt, som vil blive nedgravet for at respektere lokalmiljøet og lokalsamfundene, er en af ​​de største infrastrukturinvesteringer i New Yorks historie. Den vil blive et væsentligt bidrag til statens ambitioner om, at mindst 70% af elproduktionen og -forbruget kommer fra vedvarende energikilder i 2030.

Kontrakten ændrer ikke NKT’s finansielle forventninger for 2022.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654

Media Relations: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf.: +45 2982 0022

