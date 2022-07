Reetta Härkki nimitetty Uponor Oyj:n lakiasianjohtajaksi

English Finnish

Uponor Oyj, Lehdistötiedote, 1.7.2022 klo 9.00

Reetta Härkki nimitetty Uponor Oyj:n lakiasiainjohtajaksi



Päälakimies Reetta Härkki on nimitetty Uponor Oyj:n lakiasiainjohtajaksi 1.7.2022 alkaen. Hän raportoi edelleen toimitusjohtaja Michael Rauterkusille. Reetta on työskennellyt Uponorilla vuodesta 2008. Hänen tehtäväkenttäänsä kuuluu globaali vastuu Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa toimivan konsernin oikeudellisista asioista, vastuu hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja vaatimustenmukaisuudesta sekä osallistuminen yritysjärjestelyihin ja merkittäviin sopimusneuvotteluihin. Reetta toimii myös Uponor Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan sekä nimitystoimikunnan sihteerinä.



"Minulla on suuri ilo onnitella Reettaa hänen ylennyksestään Uponor Oyj:n lakiasiainjohtajaksi. Reetta on menestyksekkäästi johtanut konsernin lakiosastoa yli 14 vuoden ajan. Hänellä on laajaa kokemusta, ja hänen ammattitaitonsa on konsernille korvaamattoman arvokasta", sanoo Uponor Oyj:n toimitusjohtaja Michael Rauterkus.

Lisätietoja:



Franciska Janzon

konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Uponor Oyj

Puh +358 020 129 2821

franciska.janzon@uponor.com

Uponor lyhyesti

Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja Uponorin tuotteita myydään yli 80 maassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

Liite