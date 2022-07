English Finnish

Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

1.7.2022 klo 12.10



Aspon tytäryhtiö Leipurin myy Vulganus-koneliiketoimintansa

Aspon tytäryhtiö Leipurin on tänään saanut päätökseen koneliiketoimintansa Vulganuksen myynnin johtavalle itävaltalaiselle leipomoalan laitevalmistaja KÖNIG Maschinen GmbH:lle. Vulganus valmistaa ja huoltaa elintarviketeollisuuden jäähdytys- ja pakastusratkaisuja spiraalituotteillaan. Kauppahintaa ei julkisteta.

“Olemme erittäin iloisia, että Vulganus löysi uuden kodin juuri KÖNIGistä, koska yhtiö on tunnettu korkeasta laadusta ja innovaatioistaan. Lisäksi tämä yrityskauppa tukee Aspon strategian toteuttamista ja keskittymistä ydinliiketoimintoihimme”, sanoi Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Joulukuussa 2021 Aspo tiedotti, että Vulganus on määritelty Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuoliseksi ja aloitti strategisten vaihtoehtojen kartoittamisen. Vulganuksen vuoden 2021 liikevaihto oli 7 miljoonaa euroa. Yritysjärjestelyllä ei ole merkittävää tulosvaikutusta Aspolle.

ASPO Oyj

Rolf Jansson

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264



