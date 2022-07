Inbanki osaluse müük Maksekeskuses viidi lõpule

English Estonian

AS-i Inbank 29,8% osaluse müük Maksekeskus AS-is viidi lõpule.

Eesti Finantsinspektsioon ja Eesti Konkurentsiamet andsid loa Maksekeskus AS-i müügitehingule, mille raames müüsid Maksekeskus AS-i aktsionärid 99% aktsiatest Luminor Bank AS-ile.

1. veebruaril 2022 allkirjastatud lepingu kohaselt müüs AS-i Inbank tütarettevõte Maksekeskus Holding OÜ kogu oma 29,8% suuruse osaluse Maksekeskus AS-is Luminor Bank AS-ile.



