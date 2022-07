Transformer efficacement son SI, tout en se dégageant des contraintes IT, grâce au Cloud & aux services managés

La montée en puissance du numérique dans les entreprises les amène à faire évoluer leur organisation et leur système d’information. À ces éléments s’ajoute également la croissance exponentielle du Cloud Computing qui a fait émerger une nouvelle manière de concevoir, d’exploiter et d’opérer son SI. C’est dans ce contexte que l’externalisation du SI est aujourd’hui une réalité concrète. Cette tendance a notamment été rendue possible grâce à l’émergence de nouveaux métiers à l’image des infogéreurs.

Se concentrer sur son cœur activité

Grâce à l’externalisation et à l’infogérance, les entreprises peuvent se concentrer sur leur métier. En effet, le rôle des infogéreurs est de simplifier la transition du SI vers le Cloud et de construire une infrastructure sur mesure qui permettra aux professionnels d’accéder à un IT fiable, dimensionné à leurs besoins et toujours disponible. De fait, l’entreprise peut s’appuyer sur un Système d’Information résilient, sécurisé et toujours à jour. Une telle approche est particulièrement génératrice de bénéfices opérationnels et financiers pour les PME et ETI qui ne disposent pas d’équipes informatiques étendues pouvant piloter au quotidien leur SI.

Opter pour l’infogérance permet également de mener à bien sa transformation numérique par étape tout en prenant en compte des spécificités métiers. En effet, l’approche sur mesure permettra à l’entreprise de s’appuyer sur un SI de nouvelle génération pensé, maintenu en conditions opérationnelles et exploité pour répondre à des besoins spécifiques. Un autre élément à prendre en considération est que l’infogérance est un moyen efficace de maitriser ses coûts liés à l’utilisation du Cloud. Ainsi, une approche au forfait permet d’éviter des surfacturations et d’avoir une vision plus précise des coûts liés à l’usage du Cloud.

Mener à bien son projet de Cloud

Pour réussir son projet de bascule vers Cloud, il faut avant tout bien définir les objectifs attendus, les moyens humains à mobiliser, prendre en compte les aspects techniques, se projeter dans un mode Cloud native, ne pas négliger les aspects liés à la sécurité et au réseau et évaluer les ressources financières nécessaires. Enfin, il est important de sélectionner un partenaire qui pourra accompagner l’entreprise dans l’ensemble de son projet. Attention donc à bien le choisir sur des critères objectifs et opérationnels. N’oublions pas que ce type de mise en œuvre est un investissement structurant qui aura un impact à long terme sur l’entreprise.

Enfin, il est nécessaire d’intégrer les notions de cloud hybride, de multicloud ou encore de réversibilité dans son projet. Pour ce dernier point, cela permet dès le départ d’anticiper les ressources et les coûts nécessaires pour sortir d’un contrat avec un fournisseur Cloud et d’éviter ainsi de devenir prisonnier d’une offre dont on ne peut se désengager aisément. Forts de ces éléments, les professionnels pourront se concentrer sur leur métier et s’appuyer sur un partenaire qui bénéficie de toutes les expertises nécessaires pour opérer et faire évoluer leur SI.

Par Laurent BENAMOU chez Stordata