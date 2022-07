French English

Relations Presse :

Victoire Grux

Tél. : +33 6 04 52 16 55

Email: victoire.grux@capgemini.com

Relations Investisseurs :

Vincent Biraud

Tél. : +33 1 47 54 50 87

Email: vincent.biraud@capgemini.com

Déclaration de Capgemini

Paris, le 1er juillet 2022 - Compte tenu de rumeurs qui circulent actuellement, Capgemini réaffirme la position déjà exprimée publiquement à l'égard d'Atos, et qui s'applique également à toute entité potentiellement issue du groupe Atos ainsi qu’à ses différentes activités :

le Groupe n'a aucune intention d'acquérir ou d'être impliqué dans ces actifs ;

le Groupe n'a aucune discussion avec Atos, un tiers ou le gouvernement français à ce sujet.

La direction de Capgemini estime que ces actifs ne sont pas alignés avec la stratégie et le plan de développement du Groupe et cette position est soutenue à l’unanimité par le Conseil d'administration.

