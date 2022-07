Bilan semestriel du contrat de liquidité de Nexans – 1er janvier au 30 juin 2022

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE _

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ DE LA SOCIETE NEXANS

Paris La Défense, le 1er juillet 2022 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société NEXANS (Code ISN : FR 0000044448, Mnémonique : NEX) à ODDO BHF SCA et Natixis, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié, à la date du 30 juin 2022:

34 057 titres

3 857 878,93 euros en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 155

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 101

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 261 343 titres pour 21 656 605,45 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 255 237 titres pour 21 541 639,45 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

27 951 titres

3 972 843,89 euros en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 475

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 371

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 166 763 titres pour 13 743 595,75 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 154,000 titres pour 12 766 399,45 euros

Lors de la mise en œuvre du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titre

6 000 000 euros en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément aux décisions de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et n°2021-01 en date du 22 juin 2021, renouvelant une telle instauration.

